FashionPower: comfortabel, duurzaam en betaalbaar, het kan wel!

Nederlandse kledingproducenten en retailers hebben als doelstelling geformuleerd dat 30 procent van de kleding in 2025 gerecycled moet zijn. Op dit moment staat de teller op 1 procent. De industrie heeft nog een lange weg te gaan, gelukkig zijn daar ook uitblinkers die nu al het verschil maken en het voortouw nemen. Zoals het Nederlandse familiebedrijf FashionPower, met merken Redmax en Present in a Bag in het pakket, dat claimt in 2030 zelfs een volledig duurzaam modebedrijf te zijn. Want het kan namelijk wel, zijn zij van mening. En nee, dat merkt de consument niet aan het prijskaartje. “Ook al zetten we hoog in op duurzaamheid en kwaliteit, we willen altijd inclusief blijven.’’

Dat laatste is volgens eigenaar en oprichter Reg Nelemans en Maxim Nelemans, COO bij FashionPower, misschien wel de belangrijkste pijler binnen het bedrijf. “We willen mode voor iedereen bereikbaar maken en daarmee mensen blij maken. Niet alleen de consument, die comfortabele, duurzame en ook betaalbare kleding verwacht, maar de hele keten, van mens tot milieu.” Dat doet FashionPower juist niet door kleine volumes te draaien en exclusief te blijven. Want: “Hoe groter het bereik, hoe groter de positieve impact.”

Hoe pak je deze ambitie als bedrijf aan? Vader en zoon Nelemans zetten hun plan van aanpak voor FashionUnited uiteen.

Waterverspilling en chemicaliën

Reg Nelemans: “In de kledingindustrie is het verfproces, door de enorme hoeveelheid waterverspilling en het gebruik van chemicaliën, het meest vervuilende onderdeel van het hele maakproces. Dit hebben wij getackeld door met de dope dye-techniek te werken. Bij dope dye, het kleuren bij de aanmaak van het garen, bespaar je 60 procent water en meer dan 50 procent CO2 uitstoot, energie en chemicaliën. 70 procent van onze productie is nu al op basis van de dope dye-techniek, dat is al een geweldige stap en bespaart miljoenen liters water en duizenden kilo’s chemicaliën.

Daarnaast werken we ook met bamboe. Bamboe heeft veel minder water en chemicaliën nodig om te groeien dan katoen. Voor 1 kilo katoen is er een liter chemicaliën nodig en het maken van een katoenen T-shirt kost 3000 liter water. Daar kan een mens 2,5 jaar lang van drinken. Wij zijn daarom van mening dat katoen nooit een duurzame oplossing kan zijn.”

Kokosnoot en koffiedik

Reg Nelemans: “Onze kleding moet functioneel zijn; het moet ademen, lichaamsvocht en water opnemen, beschermen tegen Uv-straling en vieze geurtjes wegnemen. Die functionaliteiten gaven we de kleding in het verleden door het toevoegen van chemicaliën, dat hebben we nu uitgefaseerd door de introductie van koffie en kokos. Van beiden natuurproducten gebruiken we het afval, koffiedik en kokosschalen, dat wordt gecarboniseerd en tot actieve koolstof gemaakt. Het resultaat is hetzelfde als wanneer je chemicaliën gebruikt, maar dan volgens een duurzaam proces met hergebruik van materialen.”

Recyclen en circulariteit

Maxim Nelemans: “De laatste stap die we hebben gezet, is ervoor te zorgen dat onze kleding gerecycled kan worden, zodat we aan de doelstelling van 2025 kunnen voldoen. We hebben het geluk dat de polyester waarmee we werken op de nummer 1 in de top 10 van recyclebare producten staat. Katoen, wol, viscose, het komt allemaal niet in de buurt van onze polyester en daar zijn we trots op. Verder zijn we al onze producten aan het hervormen zodat ook die volledig recyclebaar zijn. Ook kijken we naar oplossingen om bijvoorbeeld zelf koffiedik van onze klanten te carboniseren, dit zijn ontwikkelingen waarbij we ook circulair willen bijdragen.

Het verhaal is natuurlijk nog veelomvattender. We willen als bedrijf circulair zijn en een positieve impact maken. De textielbranche is met zijn industriële factoren niet de schoonste industrie, dat willen we veranderen. We denken in lange termijn partnerships, want dat is de enige manier om de mode-industrie duurzaam te krijgen. We willen grip op de hele keten en mensen meenemen in ons verhaal, van producent tot aan eindconsument, en vooral bewijzen dat het kan: een volledig duurzaam maar ook betaalbaar en inclusief modebedrijf zijn.”

Lees meer over FashionPower op de merkpagina: fashionunited.com/companies/fashionpower

Lees meer over Present in a Bag op de merkpagina: fashionunited.com/companies/present-in-a-bag