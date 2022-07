FashionPower: ‘Dit keurmerk is een erkenning voor onze duurzaamheidsinspanningen’

FEEL RESPONSIBLE, ACT SUSTAINABLE, dat is wat FashionPower in alles nastreeft. Duurzaamheid zit in het DNA van het sport- en outdoorkledingbedrijf, bekend van merken als Redmax en Jack in a Bag. Niet voor niets mag FashionPower sinds kort het keurmerk Grüner Knopf (groene knoop) dragen. Dit Duitse staatskeurmerk wordt toegekend aan kledingbedrijven die volgens bijzonder hoge sociale én milieutechnische normen produceren.

Mooie bevestiging

“Voor ons is dit een mooie bevestiging dat we goed bezig zijn met ons duurzaamheidsprogramma. En dat we in het verleden de juiste keuzes hebben gemaakt”, zegt Maxim Nelemans, COO bij FashionPower. “De verificatie van de Grüner Knopf bestaat uit twee stappen. Enerzijds betreft het onze bedrijfsprocessen in het algemeen. Een extern instituut beoordeelt of je op een transparante en verantwoorde manier producten produceert. Die procedure is belangrijk om greenwashing te voorkomen. Daarnaast kiezen wij ervoor om het keurmerk te koppelen aan onze sportartikelen van gerecycled polyester. Recycling is een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidsprogramma. En polyester is een materiaal dat veel gebruikt wordt in sportkleding en zich goed leent om te recyclen.”

Het verschil maken

Als duurzame pionier in het laag/midden marktsegment, kan FashionPower echt een verschil maken. “Juist omdat wij grote volumes draaien, is de Grüner Knopf-zegel voor ons een extra grote overwinning”, aldus Reg Nelemans. “Duurzame producten worden vaak als iets exclusiefs gezien. Wij willen het op een laagdrempelig niveau krijgen: duurzame producten voor elke portemonnee.” FashionPower biedt een breed scala aan producten gemaakt van gerecycled polyester. Van sportshirts tot fleecevesten en de iconische ‘shaping tights’ waar het merk Redmax om bekend staat. Dit zijn sportleggings die de drager door de hoge pasvorm en strakkere band voorziet van een flatterend shape-effect rondom de buik en heupen.

Duurzame langetermijnvisie

De doelstelling van FashionPower is om in 2030 honderd procent duurzaam te werken. “In de twintig jaar dat we nu bestaan zijn we nooit van onze duurzame visie afgeweken”, zegt Maxim Nelemans. “Fabrikanten zien we als partners; met veel van hen werken wij al vanaf het begin samen. Wij hebben hen ook altijd meegenomen in ons duurzaamheidsverhaal en de langetermijnvisie daarachter. Fabrikanten hebben vertrouwen in stabiele afnemers. Als wij partners vragen om te investeren in duurzaamheid – denk aan het trainen van medewerkers of de aanschaf van machines – dan zijn zij daar om die reden sneller toe bereid. Een verbetering van de processen is uiteindelijk voor alle partijen interessant. Zo helpen we elkaar.”

De juiste keuzes

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor FashionPower, is de Grüner Knopf al vrij bekend. “In Nederland zijn wij het tweede kledingbedrijf die dit zegel mag dragen”, vertellen Maxim en Reg Nelemans trots. Het strenge certificeringstraject voor de Grüner Knopf was voor hen een moment om hun bedrijfsvoering met een frisse blik te bekijken. “Ondernemen doe je vaak op basis van onderbuikgevoel. Je maakt keuzes die goed voelen, en volgt daarbij je hart: zo willen wij zaken doen. Tijdens zo’n proces als dit moet je een hoop zaken vastleggen en kom je erachter: zie je wel, dat onderbuikgevoel klopte. Dat dit nu resulteert in deze erkenning en zichtbaarheid, daar zijn we ongelofelijk blij mee.”