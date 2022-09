FashionPower helpt retailers hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren

FashionPower, leverancier van high-performance activewear, outdoorkleding en werkkleding onder de merken Redmax, Jack In A Bag en EeCoff, zet zich al lang in om zo duurzaam mogelijk te zijn, een commitment die wordt weerspiegeld in het motto van het bedrijf, 'Feel Responsible, Act Sustainable'. Een gesprek met Reg en Maxim Nelemans van FashionPower vertelt ons hoe het bedrijf dit in de praktijk brengt.

Europese wetgevers willen 'greenwashing' door bedrijven aan banden leggen. Waarom is dit belangrijk voor een bedrijf als FashionPower? Reg Nelemans: Greenwashing is een groot probleem in de meeste landen, omdat de consument niet weet of een bepaalde duurzame claim echt of niet echt is. Hierdoor gaan ze twijfelen. Wat is waar, wat is niet waar? Onlangs hebben de Fransen heel duidelijk gemaakt wat aanvaardbaar is en wat niet aanvaardbaar is. Alle beweringen die worden gedaan, moeten worden gestaafd door rapporten of certificaten. Exact dit is de reden waarom wij doen wat wij doen. Als iemand ons vraagt 'waar onze producten gemaakt zijn', of 'hoe ze gemaakt zijn', dan kunnen we dat laten zien door middel van rapporten of certificaten.

Hoe zet FashionPower een extra tandje bij om ervoor te zorgen dat haar toeleveringsketen duurzaam is? Reg Nelemans: Voor ons gaat het erom de juiste garenpartner, de juiste stoffenpartner en de juiste CMT-partners te vinden, en die regelmatig te auditeren. We willen een cultuur van voortdurende verbetering creëren - we werken het liefst met fabrieken die begrijpen wat we willen doen en waar ze investeringen moeten doen om dat te bereiken. Het is een kwestie van samenwerking. Hoe belangrijk zijn partnerships voor een bedrijf als FashionPower? Maxim Nelemans: Voor ons zijn lange termijn partnerships heel, heel belangrijk, die stellen ons in staat om flexibel te zijn en de duurzame kant van het bedrijf uit te breiden. Met sommige leveranciers werken we zelfs al meer dan 20 jaar samen. Zij zien dus de voordelen van onze aanpak. Bezoek fashionpower.eu voor meer informatie.

Reg en Maxim Nelemans