FashionPower lanceert haar eerste duurzaamheidsrapport

"Een code rood voor de mensheid". Zo omschreef VN-secretaris-generaal António Guterres het VN-rapport dat in augustus 2021 verscheen en waarin werd geconcludeerd dat de mensheid wordt geconfronteerd met een catastrofale klimaatverandering, tenzij de uitstoot van warmte veroorzakende gassen drastisch wordt teruggedrongen. Maar men hoefde het 4.000 pagina's tellende rapport niet te lezen om dat te weten; extreem weer domineerde het nieuws in 2021, net als in een groot deel van het voorbije decennium. De gevolgen van milieu- en klimaatveranderingen vormen een zeer reële uitdaging voor ons allemaal en we moeten allemaal ons steentje bijdragen. FashionPower FEELS RESPONSIBLE en ACTS SUSTAINABLE. Het verbeteren van de milieu- en sociale impact is hun doel, ervoor zorgend dat iedereen die aan hun producten werkt en ze draagt, dit met een glimlach kan doen.

FashionPower heeft deze week haar eerste duurzaamheidsrapport gelanceerd waarin haar visie en doelstellingen op middellange en lange termijn worden belicht, transparantie over haar activiteiten wordt geboden en gerapporteerd wordt over haar duurzame prestaties in 2021.

De kleding inustrie is de tweede meest vervuilende industrie ter wereld en zal te maken krijgen met strengere wetgeving om deze impact op het milieu te reguleren. Hierdoor zal de industrie op middellange tot lange termijn voor grotere uitdagingen komen te staan.

FashionPower is echter altijd innovatief geweest op het vlak van duurzaamheid en produceert volgens haar eigen motto: FEEL RESPONSIBLE. ACT SUSTAINABLE. Voor FashionPower gaat duurzaamheid over het inbouwen van veerkracht en flexibiliteit in haar bedrijf, het heroverwegen van haar consumptie en processen met als doel om in 2030 zo duurzaam mogelijk te opereren.

Belangrijkste conclusies van het rapport:

Door een innoverende blik op het gebruik van materialen en de dope dye techniek heeft FashionPower 23 miljoen liter water bespaard.

FashionPower heeft samen met partners vervolgstappen gezet om nog meer progressie te boeken in de verduurzaming van haar processen. Met deze partnerschappen worden de maatregelen bekeken die nodig zijn om alle resterende chemicaliën geleidelijk uit te bannen en afvalwater te recyclen.

Door de implementatie van een solide aanpak met betrekking tot chemicaliënbeheer is FashionPower erin geslaagd 62 ton chemicaliën (ten behoeve van functionaliteiten) en 76 ton chemische kleurstoffen uit haar productieproces te bannen.

100% van haar toeleveringsketen wordt geauditeerd op naleving van sociale normen. Daarnaast heeft FashionPower een additionele methode ingevoerd om extra documenten te kunnen beoordelen en uitgebreider te kunnen auditeren om hiermee leefbare lonen en sociale verzekeringen te garanderen.

FashionPower heeft haar productontwikkeling geïnnoveerd met een 3D methode. Hierdoor worden de hoeveelheid pakketstromen verminderd en wordt er efficiënter gewerkt.

Al deze inspanningen hebben geleid tot een finaleplaats bij de 'Duitse duurzaamheidsprijs' in 2022.