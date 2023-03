FashionPower lanceert sustainable corporate wear label: EeCoff

Naast de sport- en outdoorbranche verovert FashionPower nu ook de wereld van de bedrijfskleding. Het nieuwe label EeCoff staat voor comfortabele, functionele en betaalbare bedrijfskleding. De kleding is super duurzaam en bevat veel handige eigenschappen; ademend, heeft een drycool functie, odor control en UV-protection. De collectie is volledig circulair. Zowel in het designproces als in het productieproces wordt daar rekening mee gehouden. Reg Nelemans: “Circulariteit begint bij de tekentafel.”

Koffiegarens

De koffiegarens van FashionPower hebben al voor een behoorlijke textielrevolutie gezorgd. Het Nederlandse bedrijf, dat onder andere bekend is van het sportmerk Redmax en het outdoormerk Jack in a Bag, gebruikt de garens onder meer voor het vervaardigen van sportkleding, sokken, ondergoed en lichtgewicht jassen.

Life changing

“De technische ontwikkelingen in kleding, zeker in bedrijfskleding, gaan razendsnel”, vertelt Reg Nelemans, eigenaar van FashionPower. Samen met Dave Trappel geeft hij het nieuwe merk EeCoff gestalte. “Iedereen is op zoek naar technieken om de productieprocessen en de eigenschappen van materialen te verduurzamen. En naar manieren om het recycleproces van de kledingindustrie te optimaliseren. Bij FashionPower zijn we daar al lang geleden mee begonnen. Toen we de techniek van de koffiegarens ontdekten wisten we: dit is life changing! De combinatie van polyester en koffiedrab levert ‘superkrachten’ op. De stof neemt geur weg, is vocht opnemend, superzacht, comfortabel, ademend én beschermt tegen UV-straling.”

Beeld: EeCoff

Veel minder chemicaliën

“Maar het belangrijkste is dat de stof van koffiegarens enorm duurzaam is”, vult Trappel enthousiast aan. “Er zijn bijna geen chemische middelen en processen nodig om het te produceren. Als we voor het kleuren van de stof de dope dye techniek gebruiken, besparen we maar liefst 65% chemicaliën. Kleuren worden dan op nano-niveau geïnjecteerd. Bijkomend voordeel is dat kleuren niet vervagen, ook niet bij lang en intensief dragen. En dat terwijl de kleding wasbaar is op 60 graden. Door de dope dye techniek wordt 90% minder water gebruikt dan bij het kleuren van katoen en 60% minder dan bij andere kleurmethodes voor polyester. Daarnaast is er 60% minder energie nodig en valt de CO2-uitstoot 60% lager uit dan bij het produceren van bijvoorbeeld (biologisch) katoen. Bovendien is polyester 100% recyclebaar.”

Beeld: EeCoff

Mindset

Nelemans: “Het belangrijkste waar we nu aan moeten werken is de mindset: veel mensen denken dat bepaalde materialen, zoals (biologisch) katoen duurzaam zijn. Maar als je kijkt naar zaken als waterverbruik, het gebruik van chemicaliën en landgebruik, is dat helemaal niet zo. Aan ons de schone taak om de (textiel)wereld te overtuigen dat er een duurzaam alternatief is.” Trappel: “We hebben onze bedrijfskleding uitvoerig getest. De kleding zit lekker en blijft de hele dag droog en reukloos. Zelfs als er flink wordt gezweet. Voorlopig richten we ons vooral op bovenkleding, zoals T-shirts en polo’s met korte en lange mouwen, bodywarmers, sweaters, vesten en soft shell jassen. De collectie zal zich steeds verder uitbreiden, en uiteraard is op aanvraag veel mogelijk.”

Beeld: EeCoff

UPV

In de zomer van 2023 gaat de UPV van start, een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid die producenten en importeurs verantwoordelijk maakt voor de hele cyclus van een product, van grondstof tot afvalverwerking. De overheid wil bedrijven zo stimuleren om afval te verminderen en producten te hergebruiken, te recyclen of als nieuwe grondstof in te zetten. Het doel van de UPV is om te zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling van het milieu. Bron: Thuiswinkel.org