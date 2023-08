Fast Fashion en slow vintage: Generatie Z heeft het er moeilijk mee

Generatie Z zit gevangen tussen twee werelden. De ene keer zijn Gen Z’ers degenen die de frontlijn vormen tijdens protesten over het klimaat, de andere keer gaat het om meer kleding kopen en luxe reizen maken. Wat wil deze generatie?

Op een congres in München waar het Financieele Dagblad aanwezig is, blijkt dat bedrijven moeite hebben met het bereiken van deze doelgroep. Volgens Sally Özcan, een influencer, is dat niet zo gek. Want vertegenwoordigers van Generatie Z lijken tegenstrijdig.

Volgens een enquête vindt zo’n twee derde van hen het belangrijk duurzame producten te kopen. Aan de andere kant zijn veel van hun populairste producten erg schadelijk voor het milieu. Neem bijvoorbeeld de fast fashion van Shein.

Jonge mensen kopen meer kleding en elektronica dan voor de pandemie en zetten trends die hun leeftijdsgroep overstijgen, zo schrijft het FD. Neem bijvoorbeeld de minimalistische beige mode-trend. Generatie Z heeft een cultuur ontwikkeld waarin het maar al te ‘normaal’ is om iedere dag iets nieuws te dragen.

Dan is er ook nog de ‘zingevingscrisis’. Jongeren zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en willen meer aan biologische producten uitgeven, maar dan moeten zij zichzelf eerst overtuigen dat ze weerstand kunnen bieden aan snelle modetrends. Al snel volgen dan geluiden als ‘iedereen doet het’ en ‘we kunnen het toch niet goed doen’, schrijft het Financieele Dagblad. Zo’n 25 procent van de 18- tot 25-jarigen vindt het namelijk ook de taak van de overheid om milieuproblemen aan te pakken. Dertien procent vindt zichzelf schuldig.

Er zijn ook Gen Z’ers die de slow vintage-beweging heel serieus nemen. Ondanks hun drang om te consumeren, doen zij een meer bewuste aankoop. Bijvoorbeeld bij een kilosale, waar men vintage kleding per kilo betaalt. Het ‘tweedehands kleding is vies’-idee heeft deze generatie losgelaten en is veranderd in een ‘ik koop een premiumproduct’-gedachte.

Hoewel Generatie Z het nog steeds belangrijker vindt om er goed uit te zien en iedere dag iets nieuws aan te trekken, is het zich ook bewust van de verantwoordelijkheid als het aankomt op klimaatonderwerpen. Gen Z’ers zitten gevangen in twee werelden. Echter is ‘deinfluencing’ dan nog onbesproken, aldus het FD.