Fearless Blood: Een uniek kledingmerk met een hart voor individualiteit

Met meer dan twintig jaar ervaring in de mode-industrie, heeft Fearless Blood zich gevestigd als een vooraanstaand kledingmerk. Opgericht in 2022, laat Fearless Blood zich inspireren door het dagelijks leven, waarbij we streetstyle, vintage en klassieke elementen met elkaar verweven zijn.

Onze merkfilosofie komt voort uit de overtuiging dat iedereen over een Fearless geest beschikt. Met elk kledingstuk dat we ontwerpen, streven we ernaar om een gevoel van zelfvertrouwen te creëren, mensen te inspireren om zich authentiek uit te drukken en zich te onderscheiden van de massa. Ons motto, "How to impress me? Stay loyal behind my back," weerspiegelt onze toewijding aan loyaliteit. Het moedigt aan om anders te zijn en overal waar ze gaan een blijvende indruk achter te laten.

Credits: Fearless Blood

Het ontstaan van Fearless Blood is te danken aan Vince Gino Dekker, die moeite had om kleding te vinden die echt bij hem paste. Deze uitdaging bracht hem ertoe om FB op te richten "We volgen niet wat de markt vraagt, maar brengen wat wij willen delen." In een Nederlandse modewereld waarin veel merken elkaar nadoen, streeft Fearless Blood ernaar om een eigen identiteit en community te vormen. En dat lijkt te lukken, met groeiende belangstelling vanuit landen als Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland.

Credits: Fearless Blood

Op dit moment bieden we een Non seasonal-programma aan met basic T-shirts en sweaters, die direct leverbaar zijn. Naast deze NoS-collectie verkopen we ook onze SS24-collectie, eveneens direct beschikbaar.

Prijsinformatie: T-shirts: EUR 65 – EUR 110

Sweaters: EUR 125 – EUR 185

Jeans: EUR 125 – EUR 245

Voor inkoop van onze AW24-collectie kunt u contact opnemen met “De goede labels” +31681925333 of een e-mail sturen naar B2b@fearless-blood.com.

Ontdek Fearless Blood en laat jouw eigen unieke stijl zien.