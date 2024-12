Fearless Blood en agentuur De Goede Labels: Een match in creativiteit en strategie

De Nederlandse mode-industrie is altijd op zoek naar vernieuwende samenwerkingen die grenzen verleggen en de wholesale markt nieuw leven inblaast. De samenwerking tussen Fearless Blood en modeagentschap De Goede Labels is daar een voorbeeld van. Het is een samenwerking die niet alleen draait om verkoop, maar om het creëren van een merkidentiteit die creativiteit uitstraalt en inspeelt op de veranderende dynamiek van de modewereld.

FashionUnited kreeg de gelegenheid om Doron de Goede van De Goede labels te spreken, over de samenwerking tussen het agentschap en Fearless Blood.

Fearless Blood: De nieuwe 'kid in town'

Fearless Blood, opgezet door voormalige Ajax voetbalspeler Vince Gino Dekker, is een relatief nieuw merk dat zichzelf in korte tijd heeft bewezen als een frisse wind in de mode-industrie. Met een focus op onderscheidende denimstukken en unieke kleurcombinaties richt het merk zich op early adopters die verrast willen worden. Hun collecties zijn geïnspireerd door high-end en streetwear-merken van over de hele wereld, wat resulteert in een mix van creativiteit en draagbaarheid.

De kracht van Fearless Blood ligt in hun vermogen om het onverwachte te bieden. Waar traditionele merken vaak kiezen voor veilige, commerciële ontwerpen, durft Fearless Blood buiten de lijntjes te kleuren. Denk aan limited edition-items die direct uitverkocht zijn, en opvallende jeans die nieuwe standaarden zetten in de denimwereld.

FW25 Credits: Fearless Blood

De Goede Labels: Meer dan een verkoopagent

De Goede Labels onderscheidt zich van andere modeagentschappen door een allesomvattende aanpak. Het agentschap biedt niet alleen ondersteuning bij verkoop, maar helpt merken ook met collectioneren, marketing, en zelfs strategische planning. Doron, eigenaar van De Goede Labels, beschrijft hun rol als die van een kameleon: flexibel, strategisch en altijd gericht op wat het beste is voor het merk.

“Het gaat erom dat je een merk begrijpt en de markt snapt,” legt Doron uit. “We helpen niet alleen met het verkopen van kleding, maar met het bouwen van een merk dat relevant blijft, zelfs in een competitieve industrie.”

De match tussen Fearless Blood en De Goede Labels

De samenwerking tussen Fearless Blood en De Goede Labels begon op een onverwachte manier. Doron kwam in eerste instantie een broek van Fearless Blood tegen in een winkel: “Ik zie ineens een broek hangen in de winkel met alle toeters en bellen en gekkigheid. Dat ik echt dacht van, ja, wauw, dit is een spijkerbroek, terwijl ik al 8 jaar enkel non-denim broeken droeg.” Na een eerste ontmoeting op een beurs in Nieuwegein bleek al snel dat de visies van beide partijen naadloos op elkaar aansloten. Waar Fearless Blood creativiteit biedt, brengt De Goede Labels een strategisch kader en een sterk netwerk van retailers in binnen- en buitenland.

FW25 Credits: Fearless Blood

Een belangrijk onderdeel van de strategie is het positioneren van Fearless Blood in high-end boetieks, oftewel 'local heroes' en het omdraaien van de positionering. Door de collecties te presenteren in winkels die bekendstaan om hun unieke aanbod, bereikt het merk een doelgroep die openstaat voor nieuwe en onderscheidende merken. Waar voorheen Fearless Blood als een van de duurdere merken in een winkel lag, ziet De Goede Labels er de waarde in om het merk als een van de goedkopere in een winkel aanbod te hebben. Zo wordt het merk gezien door consumenten die bijzondere stukken met een iets hoger prijskaartje zoeken. Want bijzonder, dat zijn de items van Fearless Blood zeker, vind Doron.

“De keuzes die deze boys maken, die kan ik niet verzinnen en daarom vind ik het ook zo leuk. De kleurcombinaties zijn heel verfrissend. De merken waardoor ze geïnspireerd zijn, soms gekke onbekende streetwearmerken uit Japan, of hele high-end merken wat niet te betalen is, wat zij op een redelijk korte termijn in een eigen jasje op hun eigen manier kunnen laten zien.”

Daarnaast speelt De Goede Labels een actieve rol in het optimaliseren van de leveringsstructuur. Door de overstap te maken van twee naar vijf drops per jaar, kan Fearless Blood beter inspelen op markttrends en zorgen voor een constante stroom van nieuwe producten. Daarnaast blijft er het gehele jaar offline en online iets gebeuren.

Credits: Fearless Blood

Credits: Fearless Blood

Wat brengt de toekomst?

De samenwerking heeft nu al vruchten afgeworpen, met succesvolle verkooppunten in Nederland, België en zelfs enkele andere Europese landen. Maar volgens Doron is dit pas het begin. “We moeten blijven verrassen,” zegt hij. “De creativiteit van Fearless Blood mag nooit verloren gaan. Dat is hun grootste kracht.”

Met hun gezamenlijke aanpak, waarbij creativiteit en strategie hand in hand gaan, hebben Fearless Blood en De Goede Labels niet alleen een sterke basis gelegd, maar ook een duidelijk pad uitgestippeld voor de toekomst. Een toekomst waarin Fearless Blood zich zal onderscheiden als een merk dat de mode-industrie blijft uitdagen en inspireren.