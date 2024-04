Feestelijke launch: Ontdek de Bruut x Adidas 10 year anniversary capsule collectie!

Bruut viert feest! Ze bestaan dit jaar inmiddels 10 jaar en laten dit niet onopgemerkt voorbijgaan. De afgelopen jaren hebben talloze toffe samenwerkingen uitgebracht maar dit jaar brengen ze speciaal voor hun 10 jarige bestaan een capsule anniversary collectie uit in samenwerking met Adidas.

Bruut

Oké even een recap mocht je mannen van Bruut niet kennen, al jaren lang domineren deze gasten de online markt met exclusieve kleding en sneakers van merken zoals New Balance, Nike, Carhartt WIP, Adidas, Arte Antwerp en vele andere. Naast de online webshop hebben ze ook een fysieke winkel in hoofddorp waar je altijd langs kan komen voor toffe gesprekken en styling advies. Naast dat Bruut andere merken verkopen zijn ze ook al jaren bezig met hun eigen merk Bruut. De afgelopen jaren hebben we samenwerkingen gezien met Puma, Adidas, New Balance, Daily Paper maar ook met kunstenaren zoals Sasa Ostoja & Olf de Bruin.

Capsule anniversary collectie

Fast forward 10 jaar verder is Bruut niet meer weg te denken uit de sneaker/kleding scene en dit gaan ze groots vieren met hun ’10 year anniversary capsule collectie’ deze collectie is vanaf vandaag online te verkrijgen. Om deze collectie te vieren heeft Bruut de handen ineen geslagen met Adidas en samen een campagne geschoten.

In deze collectie kan je de volgende iconische items verwachten, namelijk de anniversary jersery, voorzien van het nieuwe Bruut logo, patches die refereren naar het 10 jarige bestaan. Wat opvalt is de kraag bij deze jersey, Bruut heeft ervoor gekozen om invloeden van oude voetbal jerseys terug te laten komen zodat het ook makkelijk als een lifestyle item gedragen kan worden naar festivals.

Verder in deze collectie vind je een toffe heavyweight 450gr hoodie met de 10 years branding op de rug maar het oogappeltje van deze collectie is de Varsity Jacket. Tegenwoordig zijn varsity jackets niet meer weg te denken uit het straat beeld en daar gooit Bruut haar eigen saus overheen om een jacket te maken voor haar jubileum. Je vind op de borst het logo in badstof en op de rug het grote telraam wat iconisch staat voor het 10 jarige jubileum van Bruut.

Wil jij er deze zomer strak bij lopen in de jubileum kleding van Bruut? Ga dan snel naar bruut.nl of ga langs bij hun shop in Hoofddorp. Wees er snel bij want de voorraad is limited en gaat hard.