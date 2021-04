Fietskleding boomt door corona: “Iedereen wilde een nieuwe outfit”

Antwerpen - Er werd nooit meer gefietst dan in het voorbije jaar. Dat zien ook Vincent Van Parys en Wendy Janssens van het Mechelse fietsconcept Peloton de Paris: ondanks de uitdagingen van corona voor de retailsector kende hun collectie wieleroutfits maand na maand een recordverkoop. FashionUnited had hen aan de lijn voor meer uitleg.

In 2014 opende het koppel de eerste fietsbar van België. De speciaalzaak met herstelatelier serveert niet alleen koffie, ook de hippe wieleroutfits van het huismerk gaan als zoete broodjes over de (momenteel vooral virtuele) toonbank.

Hoe kwamen jullie op het idee, was een fietsbar hét gat in de markt?

Wendy Janssens: “We openden in maart 2014 maar we broedden al langer op het idee. Op onze fietsreis van Vancouver naar de grens van Mexico ontdekten we een soortgelijk concept. We vonden het vreemd dat het bij ons, in het fietsland bij uitstek, nog niet bestond. In 2013 startten we met de voorbereiding. Buitenlandse initiatieven als Rapha stonden toen nog niet op onze radar, wij wilden gewoon een beleving rond fietsen aanbieden”.

Wanneer kwam de kledinglijn op de planning?

“Dat is organisch gegroeid. We hadden in het begin een wielertruitje met ‘Peloton de Paris’ om wat promotie te maken voor ons concept. Het bleef echter bij een heel kleine collectie. Toen we daarop een tweede outfit brachten, ontstond plots een wachtlijst. Er bleek veel vraag naar truitjes met onze naam erop, mensen wilden ons concept uitdragen, er deel van uitmaken. Onze community bleek erg sterk, fietsers leren elkaar kennen via onze winkel. Het succes van de kledinglijn hangt samen met de sterkte van onze community. Vijf jaar geleden, na de aanslagen, zat de Belgische retail bovendien echt in het slop. Mensen waren bang, en de winkelverkoop daalde drastisch, ook bij ons. We gingen op zoek naar extra inkomsten, de kledinglijn was de oplossing want er was vraag naar. In 2017 startten we met een capsulecollectie van zes truitjes, meteen een schot in de roos. Vorig jaar lanceerden we dan de duurzame Recon-lijn, op basis van 100 procent gerecycleerde stoffen”.

Willen jullie die duurzame lijn uitbreiden naar de volledige collectie?

“Peloton de Paris heeft duurzaamheid altijd belangrijk gevonden. Al onze tags, papier, tasjes… zijn sowieso gerecycleerd. De plastic dust bags rond de kleding waren altijd al een doorn in het oog, die hebben we gelukkig kunnen vervangen door verpakking van composteerbaar materiaal. Maar fietskleding is van polyester, ook plastic dus. Drie jaar geleden startte onze zoektocht naar een duurzame oplossing. Uiteindelijk vonden we een hoogtechnologisch kwalitatief alternatief bij een Italiaanse producent. Ik denk dat gerecycleerd polyester de norm zal zijn binnen een twee- à drietal jaar. We breiden de lijn volgend jaar uit met nieuwe items, maar daarna zal wellicht alle polyester van gerecycleerd plastic zijn”.

De voorbije jaren sprongen er nog Belgische merken en winkels op de fietstrend. Voelen jullie die als concurrentie?

“Concurrentie voelen we eerder van de grote spelers, zoals Rapha of Pas Normal Studios, waar groot kapitaal achter zit. Wij groeien meer organisch, met onze eigen middelen, zonder grote investeerders. Er zijn intussen nog fietsbars bijgekomen (zoals Vitesse en Pavé in Antwerpen, Pedaleur de Flandres of Bar Bidon in Gent, Fietsbar in Hasselt, Falco in Halle…, red). Ook zij starten vaak met een collectie truitjes om, zeker tijdens de pandemie, extra geld in het laatje te brengen. Maar we kennen de meeste van onze concullega’s, eigenlijk vormen we een grote community”.

“De totale omzet is vorig jaar verdubbeld. Van totale groei schatten we dat 30 procent toe te wijzen is aan corona”. Wendy Janssens

Sportief fietsen is enorm in opmars, merken jullie dat?

“Het is een sterke markt met een grote groeicurve. Zeker ook bij de dames, zij zijn aan een inhaalbeweging bezig. De groei versnelde nog door corona: tijdens de pandemie zagen we onze verkoopcijfers met 30 procent stijgen en we verwachten dat die trend zich blijft doorzetten. Daarnaast speelt het toegenomen commuter-fietsen mee: mensen die naar het werk fietsen en daar veel plezier uit halen, schaffen zich een koersfiets aan om ook in het weekend een toertje te doen. De fietsverkoop is bij Peloton de Paris het voorbije jaar verdubbeld. Daar stelt zich nu het probleem dat de productie niet kan volgen. Maar we zien een stijgende lijn in alle categorieën van fietsartikelen. Sportief fietsen is echt booming”.

Waren er ook negatieve gevolgen van corona voor jullie onderneming?

“De eerste maand van de pandemie wisten we echt niet waar we aan toe waren, de winkel bepaalt een groot deel van onze omzet en die moest dicht. De overheidspremies waren zeker niet voldoende om dat te compenseren. We zetten wel in op onze webshop, maar die was nagenoeg leeg omdat onze zomercollectie drie maanden lang vastzat in Italië. Toen de winkel weer open mocht, braken we maand na maand alle records. Iedereen was op de fiets gesprongen en wilde graag een nieuwe outfit. Veel bevriende ondernemers zien echter af. Ze keken uit naar het voorjaar om hun zaak te redden, nu moeten ze opnieuw dicht. Het overbruggingsrecht dekt uiteraard de kosten niet. Dat geldt ook voor Peloton de Paris, maar wij hebben de voorbije maanden een gezonde buffer kunnen opbouwen, omdat onze sector het zo goed doet”.

Jullie hebben geen andere Belgische of Europese verkooppunten, behalve de A.S.Adventure-keten. Is dat een bewuste keuze?

“We hebben het al erg druk met een winkel en zetten liever in op de webshop, deze moet niet voortdurend bemand worden door gespecialiseerd personeel. Een extra winkel is meteen een grote investering. Bij andere retailers moet je dan weer checken of ze de klant deskundig kunnen bijstaan en of hun imago matcht met onze merkidentiteit. Maar met A.S.Adventure klopt het plaatje. Ze bieden expertise op hoog niveau, ik weet dat ze hun personeel goed opleiden, dat klanten er terecht kunnen voor uitleg – wat erg geapprecieerd wordt. Ze hebben ook een mooie spreiding van verkooppunten, onze Recon-lijn ligt er in negen filialen. Ook de Nederlandse Bever-tak toont interesse”.

Peloton de Paris heeft wel verkooppunten buiten Europa. Hoe komen jullie bijvoorbeeld in Japan terecht?

“We zijn heel aanwezig op Instagram en worden daar ontdekt door buitenlandse verdelers. Het gebeurt opnieuw erg organisch en het gaat telkens om maar een distributeur, erg exclusief dus. Zeker in Japan is de Europese productie een kwaliteitslabel, zij hebben liever geen Made in China-label in hun truitje. Daarnaast is onze kleinschaligheid als ‘indie brand’ een charmefactor. En we hebben een hondje als mascotte, dat maakt ons daar natuurlijk ook populair. In Singapore is de Belgische reputatie als fietsland dan weer een belangrijk argument. De verdeler daar is iemand die elk jaar in Vlaanderen komt fietsen tijdens de grote wielerklassiekers”.

Over Peloton de Paris Peloton de Paris is het merk van co-founders Vincent Van Parys en Wendy Janssens en business partner Stijn De Groef. De Mechelse concept store ging open in maart 2014 als koffiebar met fietsenwinkel en -herstelplaats. De eigen cycling- en casual wear-collectie is verkrijgbaar in de eigen winkel en webshop en sinds lente 2021 bij negen filialen van A.S.Adventure (Schoten, Wilrijk, Zaventem, Lochristi, Dendermonde, Brussel, Genk, Sint-Joris Wingene en Gent). Daarnaast heeft het merk nog een verdeler in Singapore, Japan, Indonesië, Taiwan, Australië en Mexico.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.be.

Homepagefoto: Co-founders Vincent Van Parys en Wendy Janssens (met mascotte Trixie) en business partner Stijn De Groef Credit: Siska Vandecasteele