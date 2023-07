Fifth House gaat samenwerking aan met Chantal Janzen’s &C

Modemerk Fifth House is een samenwerking aangegaan met modeblad &C, zo meldt &C-oprichter Chantal Janzen op Instagram. De twee lanceren in januari 2024 een collectie.

Op Instagram onthult Janzen al enkele van de campagnefoto’s, maar veel details over de collectie worden nog niet losgelaten. Wel is te lezen dat in ieder geval broeken, truien, jassen, shirts en blouses in de collectie zullen zitten. Op de campagnefoto’s is Janzen dan ook te zien in een pak, een gestreepte blouse en een bomberjack.

Het merk Fifth House is een van de merken van mode-ondernemer Nikkie Plessen. De ondernemer heeft ook de lijnen Nikkie, Nik & Nik, Nikkie Sports en Nikkie selected by Kate Moss. Fifth House werd in 2018 toegevoegd aan het portfolio.