Fila gaat samenwerking aan met Y/Project en ontwerpt gedurfde streetwear-look

Fila viert zijn 110e jubileum door een samenwerking aan te gaan met Y/Project, zo is te lezen in het persbericht van het sportmerk. De samenwerking resulteert in een collectie die de ontwerpesthetiek van beide merken samenbrengt.

Glenn Martens, creatief directeur bij Y/Project, voorziet de Fila t-shirts, hoodies, polokraag en het windjacks, evenals de petten, sneakers, weekendtassen en tennistassen van een kenmerkend Y/Project-details, zo is te lezen. De details waar over gesproken worden, zijn dubbele kragen, strategisch geplaatste drukknopen, asymmetrische knopen, dubbele sweats en een schouderband. De collectie straalt een ‘gedurfde streetwear-look’ uit.

Y/Project x Fila wordt onthuld tijdens de volgende Y/Project-modeshow op 27 juni 2021 en wordt is vanaf 22 maart 2022 verkrijgbaar in geselecteerde retailers. De collectie is vanaf dan tevens verkrijgbaar via de webshop van Y/Project.