Filippa K introduceert nieuw logo

Zweeds modemerk Filippa K introduceert een nieuw logo. Het is een van de eerste veranderingen die is ingevoerd sinds het aantreden van nieuw creatief directeur Lissa Kessler, zo blijkt uit een persbericht. Het nieuwe logo is onderdeel van de debuutcampagne van Kessler.

“Het aangepaste ontwerp is een origineel concept dat exclusief voor Filippa K met de hand is getekend met een gedurfde, maar klassieke stijl die het verleden van het merk verbindt met de toekomst,” aldus het persbericht. Het nieuwe logo is in de campagne uitgevoerd in het wit en de letters zijn uitgevoerd in een lettertype met schreef. Voorheen was het logo van Filippa K juist met schreefloze letters. Ook is de naam van het merk uitgevoerd in kapitalen.

Kessler is de opvolger van Filippa Knutsson, de oprichter en naamgever van het merk. De aanstelling van kessler werd begin 2022 bekend gemaakt.