Filippa K lanceert resale service genaamd Filippa K Preowned

Zweeds modemerk Filippa K lanceert een eigen resale platform. Onder de naam Filippa K Preowned kunnen consumenten tweedehands items van het merk kopen en verkopen, zo is te lezen in een persbericht. “Preowned is een natuurlijk stap voor Filippa K in het nemen van verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van een kledingstuk en het aanmoedigen van hun community om hun milieu-impact te verlagen.”

Wanneer consumenten een kledingstuk uploaden, wordt de omschrijving van het product en de productfoto’s automatisch gehaald uit de catalogus van Filippa K. Verkopers krijgen vervolgens een verkoopprijs voorgesteld, waarna gekozen wordt of ze 60 procent van de prijs terugkrijgen of 100 procent krijgen als voucher voor het Zweedse merk wanneer het item is verkocht. De verkoper van een item verstuurd vervolgens zelf het kledingstuk naar de koper, aldus het persbericht.

Filippa K Preowned is op dit moment al online in Zweden voor verkopers van kledingstukken. De mogelijkheid om items te kopen het platform wordt vanaf 29 oktober ingevoerd.