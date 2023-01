Filling Pieces en Zalando lanceren genderloze, maat inclusieve capsulecollectie

Het modemerk Filling Pieces en e-tailer Zalando lanceren een genderloze, maat inclusieve capsulecollectie, genaamd You are invited. Dat maakt Zalando bekend in een persbericht. Filling Pieces en Zalando zetten hiermee een stap naar een inclusiever aanbod in de mode.

De collectie bestaat uit 15 items, waaronder zes prêt-a-porter-items en negen handgemaakte schoenmodellen. Specifiek gaat het om Filling Pieces-sneakers, loafers en laarzen die verkrijgbaar zijn in de maten 35 tot en met 46. Daarnaast bevat de collectie een genderloos korset, leren broek en gilet, een gebreide coltrui en een atletische longsleeve in de maten xs tot en met xxl.

Guillaume Philibert, oprichter en creatief directeur bij Filling Pieces, in het persbericht: “We zien een collectie voor ons die door iedereen gedragen kan worden, ongeacht hoe iemand zich identificeert. Daarom willen we dat deze collectie omarmd wordt door mensen die niet bang zijn voor zelfexpressie, die zich niet conformeren aan bestaande hokjes, mensen die zichzelf durven zijn, ook naar de buitenwereld. Dit is de ruimte die we samen met Zalando willen verkennen en creëren, want onze waarden passen bij elkaar.”

De collectie is vanaf 9 februari exclusief verkrijgbaar bij Zalando, in alle 25 Europese markten.