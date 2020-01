Filling Pieces lanceert eerste volwaardige lifestyle collectie

Filling Pieces laat zijn reputatie als ‘alleen een schoenenmerk’ steeds verder achter zich. Het merk presenteert de eerste volwaardige lifestyle collectie met schoenen, kleding, tassen, brillen en accessoires, zo meldt het in een persbericht.

Filling Pieces presenteert in totaal 27 looks. De collectie wordt getoond door middel van een virtuele catwalk die te zien is op de muur van de Filling Pieces showroom. Oprichter en creatief directeur Guillaume Philibert noemt de collectie ‘de beste tot nu toe’. De collectie heeft de naam Spirit gekregen.

De keuze voor ‘spirit’ als thema voor de ontwerpen komt voor het het idee dat er een vijfde element is dat aarde, vuur, water en lucht met elkaar verbindt, zo valt in het persbericht te lezen. “Spirit vertegenwoordigt ook de wil om onuitgesproken band die de mensheid verenigt te begrijpen. Alle elementen zijn vertegenwoordigd met een uniek ontwerp binnen de collectie,” aldus het bericht.

Beeld: Filling Pieces AW20 Spirit