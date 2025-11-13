Filling Pieces vertaalt Heineken’s vintagegroene erfgoed in streetwear

Twee typisch Nederlandse merknamen, Heineken en het Amsterdamse modelabel Filling Pieces, introduceren morgen hun eerste gezamenlijke collectie. De samenwerking markeert ook de opening van The Kiosk, een nieuw concept binnen de Heineken Experience waar ruimte is voor zulke creatieve samenwerkingen. Het is tevens de eerste mode-‘collab’ voor het bierbedrijf.

De capsulecollectie bestaat uit zestien items, waaronder een groene loafer van Nappa-leer, een varsityjack en diverse T-shirts en caps. In het persbericht wordt gesproken van essentials en statement pieces, in een ontwerpstijl die de vintage esthetiek van Heineken en de streetwear-signatuur van Filling Pieces combineert.

Guillaume Philibert, oprichter van Filling Pieces spreekt zijn bewondering voor Heineken als bedrijf uit in het persbericht: “Onze producten zijn misschien anders, maar we delen dezelfde focus op vakmanschap, kwaliteit en cultuur.”

Volgens Lieke Westendorp, Managing Director van Heineken Experience, delen de twee een houding van trouw blijven aan hun Amsterdamse roots (terwijl ze wel degelijk wereldwijd opereren), waardoor de items in de collectie “tradities eren”.

De collectie is vanaf 14 november verkrijgbaar bij The Heineken Experience Kiosk en online via de webshop van Filling Pieces, in beperkte oplage. De prijzen starten bij 50 euro.

Heineken x Filling Pieces Credits: Heineken x Filling Pieces