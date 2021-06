Filling Pieces viert Keti Koti met limited edition items én in samenwerking met Surinaams talent

Op 1 juli is het Keti Koti, de jaarlijkse viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en Nederlandse antillen. Modemerk Filling Pieces viert de dag met een limited edition voetbalshirt en kledingspeld en doneert de opbrengst aan Surinaamse initiatieven. De campagne voor ‘Unity for Surinam’ is tot stand gekomen door middel van een compleet Surinaams creatief team.

Het project zamelt geld in voor drie Surinaamse initiatieven: Youth Empowerment Suriname, The Black Archives en Covid relief fund Surinam, zo is te lezen in het persbericht. Filling Pieces oprichter en creatief directeur is zelf zoon van Surinaamse ouders waardoor het modemerk sterk verbonden is met de voormalige Nederlandse kolonie Suriname. Het Unity for Surinam voetbalshirt en de speciaal ontworpen speld zullen exclusief op 1 juli verkrijgbaar zijn vanaf 9 uur ‘s ochtends. De prijzen van de items zijn nog niet bekend gemaakt.

“Het vieren van deze feestdag sluit sterk aan bij de waarden van Filling Pieces: diversiteit en inclusiviteit. Daarom ziet het bedrijf Keti Koti als officiële vrije dag zodat alle werknemers deze dag kunnen vieren,” aldus het persbericht.