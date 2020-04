Finale LVMH Prize 2020 geschrapt, LVMH start solidariteitsfonds voor voorgaande winnaars

Iedereen is een winnaar, ten minste, bij de LVMH Prize 2020. De finale van de wedstrijd die op 5 juni zou plaatsvinden is geschrapt en elk van de acht finalisten krijgt een gelijk deel van de 300.000 euro geldprijs, zo meldt WWD op basis van een exclusief interview. Daarnaast lanceert LVMH een speciaal solidariteitsfonds voor voormalige winnaars van de prijs.

De Karl Lagerfeld prijs ter waarde van 150.000 euro wordt omgezet in een fonds dat jonge ontwerpers helpt. Het wordt verder aangevuld met een ander budget, maar er wordt niet genoemd hoeveel geld er uiteindelijk in het fonds zal zitten. Het fonds helpt voormalige winnaars en mensen die een tweede plaats behaalden. Denk bijvoorbeeld aan Jacquemus maar ook Marine Serre. Hoe het nieuwe initiatief verder in elkaar steekt wordt op een later moment bekend gemaakt.

“Sinds de lancering heeft de LVMH Prize jonge talent gepromoot en gevoed. Elk jaar zet het de spotlight op jonge ontwerpers wereldwijd en steunt het de ontwikkeling van hun bedrijven. In deze uitdagende context zal dit fonds jonge ontwerpers helpen wat de missie van de LVMH Prize verder ondersteunt.”