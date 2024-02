Flamenco mode: Het erfgoed en de internationalisering van de traditionele Spaanse stijl onder de loep

Tussen het ontstaan van een flamenco-ontwerp en de geboorte van een flamencojurk kunnen weken of zelfs maanden verstrijken. Dit ambachtelijke proces, dat wordt uitgevoerd door kleermakers en flamencokledingontwerpers en vergelijkbaar is met dat van prestigieuze haute couture merken, resulteert in kleding van hoge kwaliteit die erin slaagt om deze kleding, geworteld in de rijke traditie van de zuidelijke regio van het land, te laten evolueren en populair te maken buiten Spanje.

Aan het begin van een nieuw seizoen geeft We Love Flamenco opnieuw de toon aan van een sector die zich opmaakt voor het emblematische feest Feria de Abril in Sevilla. Een feest dat de markten en bedevaarten in Andalusië inluidt, waar de kleding de catwalk verlaat en naar de natuurlijke omgeving van het volksfeest verplaatst

De markt voor flamencomode is net zo divers als de hoofdrolspelers, elk met een unieke geschiedenis en een bedrijfsmodel dat net zo authentiek is als de kostuums. Hoewel geworteld in traditie, hebben ze het vermogen om ruches, stippen en franjes om te toveren tot totaal andere verhalen.

Credits: Silvia Sánchez, photographer

Met de succesvolle expansie van de flamencomode buiten de grenzen van Andalusië, waarbij internationale mogelijkheden worden omarmd, ervaart de sector een constante jaarlijkse groei. De laatste gegevens van het Andalusische Agentschap voor Buitenlandse Promotie (Extenda) laten een verwachte omzet zien van bijna 557 miljoen euro in 2025, ondersteund door export naar regio's zoals het Midden-Oosten, die blijft toenemen.

Pedro Béjar: "Buiten Spanje worden de jurken van het merk gezien als items die geschikt zijn voor shows of feestjes"

Pedro Béjar embracing The Countess in the backstage of the presentation of his Vulnerable collection at We Love Flamenco Credits: Silvia Sánchez, photographer

Ontwerper Pedro Béjar - die de Nederlandse dragqueen The Countess koos om de presentatie van zijn "Vulnerable" collectie af te sluiten op de meest recente editie van We Love Flamenco - wijst erop dat internationaal zijn jurken zeer gewaardeerd worden voor speciale gelegenheden en shows.

The Countess at the presentation of Pedro Béjar's Vulnerable Collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

Sinds de oprichting wordt het merk gekenmerkt door de combinatie van innovatie en traditie, geïnspireerd door zijn erfgoed. Béjar vertelt FashionUnited ook dat de beeltenis van zangeressen van de traditionele Flamenco-muziek, de Folclórica, van grote invloed is geweest op zijn passie voor flamencomode, een segment dat momenteel het grootste deel van de omzet van het bedrijf uitmaakt.

De ontwerpen worden voornamelijk verkocht via afspraken in het centrum van Sevilla en via Instagram, een platform waarop het merk een effectieve manier heeft gevonden om zijn creaties te promoten en te verkopen. Hoewel ze voornamelijk in Zuid-Spanje blijven (met Sevilla en Jaén als belangrijkste provincies), reizen ze elk jaar ook naar internationale bestemmingen zoals Dubai, Qatar, Mexico en Nieuw-Zeeland.

Pedro Béjar's Vulnerable Collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer

Johanna Calderón: "De Verenigde Arabische Emiraten zijn een belangrijk verkooppunt, omdat 'Made In Spain' er zeer gewaardeerd wordt.

Johanna Calderón heeft specifieke kansen geïdentificeerd in andere landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, waar volgens haar "Made In Spain" erg gewaardeerd wordt. Haar focus op flamencomode, maar zich niet beperkend tot de flamencojurk, heeft de internationalisering van haar ontwerpen naar de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Azië en Australië vergemakkelijkt.

Lorena Durán at the presentation of Johanna Calderón's Fernando Collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer

Bij We Love Flamenco pleitte de ontwerpster ervoor om de flamencojurk de status van kunstwerk te geven. Ze verwelkomde de bezoekers van haar show met verschillende modellen gekleed in flamencokleding op podia geïnspireerd op die in musea.

Johanna Calderón's Fernando Collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

De show ontvouwde zich vervolgens als een opeenvolging van op flamenco geïnspireerde looks waarmee ze een eerbetoon bracht aan haar familie.

Johanna Calderón's Fernando Collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

De vraag is niet hoeveel het kost, maar hoeveel je bereid bent te betalen

Op maat gemaakte ontwerpen hebben geen prijslimiet, omdat ze afhankelijk zijn van factoren zoals stoffen, patronen, het aantal uren handwerk en pasvormen, legde Calderón uit aan FashionUnited.

Met twee eigen winkels (Madrid en Sevilla) is Johanna Calderón, die begon met slechts een collectie van vijf flamencojurken, nu ook op afspraak aanwezig in Londen. Daar heeft ze solide relaties opgebouwd met klanten uit de stad en ze is van plan om verder uit te breiden met nieuwe verkooppunten.

Naarmate haar bedrijf groeide, kreeg ze verzoeken om bruidsjurken te ontwerpen, waardoor ze geleidelijk naar andere categorieën uitbreidde, "altijd met respect voor de exclusiviteit" van haar klanten. Op dit moment vormt de bruidslijn een aanzienlijk deel van de omzet en is het degene waar ze het meest enthousiast over is, vertelt ze aan FashionUnited.

Johanna Calderón at the end of her Fernando collection show at We Love Flamenco. Credits: Silvia Sánchez, photographer

Carmen Acedo: "Als een specifieke kans in andere landen, zou ik zeggen flamencodansers en dansgezelschappen uit landen als Korea".

Carmen Acedo, die begon in de wereld van de flamencomode dankzij de invloed van haar moeder die kleermaakster was, schat dat haar jurken tussen de 400 en 900 euro kosten. Haar atelier bevindt zich in Triana, Sevilla, en van daaruit distribueert ze haar collecties via multimerkenwinkels in verschillende Spaanse steden zoals Andújar, Almería, Jaén, Málaga en Sanlúcar. Hoewel de distributie van haar collecties verder reikt dan de Spaanse grenzen, met een aanwezigheid in internationale markten zoals Korea, New York en Mexico, dankzij flamencodansers en dansgezelschappen die geen grenzen kennen van Andalusië.

Carmen Acedo backstage at the presentation of her Carmen de España collection. Credits: Silvia Sánchez, photographer

In de loop der jaren heeft de ontwerpster zich verder ontwikkeld in de industrie, waarbij ze de traditie in haar ontwerpen handhaaft en tegelijkertijd innovatie integreert. De basis van haar creaties is altijd de traditionele flamencomode geweest, waardoor haar jurken tijdloos zijn.

Carmen Acedo's Carmen de España collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

Carmen Acedo's Carmen de España collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

Over de evolutie van flamencomode in het algemeen zegt Carmen Acedo dat de stijlen van de jurken variëren naarmate de mode verandert, maar dat comfort een prioriteit is geworden voor vrouwen die flamencokleding dragen. Vanuit haar perspectief benadrukt ze het belang van evenementen zoals We Love Flamenco als een showcase van onschatbare waarde om de verkoop en de zichtbaarheid van haar merk te stimuleren. Ze pleit echter ook voor meer steun van de overheid om de flamencomode te promoten en onder de aandacht te brengen.

"Ik vind dat de overheid dit soort initiatieven meer moet steunen om de flamencomode meer zichtbaarheid te geven." Carmen Acedo, flamenco fashion designer

In het geval van We Love Flamenco is de steun van gemeenten en provinciale raden beperkt tot institutionele samenwerking in ruil voor zichtbaarheid en promotie als tegenprestatie. De meest directe concurrent, SIMOF, georganiseerd door het communicatiebureau Doble Erre en die de leiding nam door zijn Internationale Flamencomodeweek te vieren in Fibes (het Congrespaleis van Sevilla), heeft wel degelijk overheidsfinanciering.

Mónica Méndez: "Mijn typische klant heeft een gemiddeld hoog profiel en is op zoek naar comfortabele jurken die niet overdreven of 100 procent traditioneel zijn"

Mónica Méndez at the end of her Rame collection show at We Love Flamenco. Credits: Silvia Sánchez, photographer

Met een duidelijke focus op Andalusische traditie en flamencomode heeft Mónica Méndez Gómez een succesvol bedrijf opgebouwd dat zowel flamenco als gelegenheidskleding omvat, een diversificatie die gemotiveerd is door de veranderende behoeften van haar klanten. Na meer dan twintig jaar in de branche benadrukt Mónica Méndez het belang van innovatie in patronen en stoffen zonder de fundamentele essentie van flamencomode te verliezen.

Mónica Méndez's Rame collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

Mónica Méndez's Rame collection at We Love Flamenco. Credits: Aníbal González, photographer.

Bij het bespreken van de huidige uitdagingen van de flamencomode wijst Mónica Méndez op de groeiende concurrentie tussen ontwerpers, hoewel ze benadrukt dat de vraag naar deze jurken toeneemt. Haar typische klantenkring wordt beschreven als mensen met een gemiddeld hoog profiel, die op zoek zijn naar comfortabele en elegante jurken die niet te traditioneel zijn.

Mónica Méndez's Rame collection at We Love Flamenco. Credits: Silvia Sánchez, photographer

Wat betreft winstgevendheid zijn de traditionele flamencojurken het meest succesvol voor het merk. Mónica Méndez bevestigt dat het haalbaar is om uitsluitend van flamencomode te leven, aangezien het seizoen tot oktober duurt en de sociale media het bereik verder hebben vergroot. Het merk heeft gekozen voor een lokale strategie en is uitsluitend aanwezig in Spanje. Het heeft een eigen atelier in Alcalá de Guadaíra, Sevilla, waar klanten direct kunnen winkelen. Daarnaast nemen ze deel aan verschillende showrooms, zoals de showrooms die ze gepland hebben voor het bedevaartsseizoen in Cartaya, Lepe en de omgeving van Huelva.

Voor Mónica Méndez zijn evenementen zoals "We Love Flamenco" cruciaal voor het stimuleren van de verkoop en de zichtbaarheid van het merk, omdat ze het begin van het seizoen markeren en zorgen voor de nodige zichtbaarheid op merkniveau.

FashionUnited was uitgenodigd door de organisatoren van het evenement.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.