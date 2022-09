Flanders DC lanceert ‘Belgians in Paris’ tijdens Paris Fashion Week

Flanders DC zet een nieuw concept op tijdens Paris Fashion Week. De Belgische organisatie lanceert ‘Belgians in Paris’, een terugkerende evenement waar Belgische mode wordt gevierd.

Belgische ontwerper Meryll Rogge mag het spits afbijten en presenteert op 28 september haar SS23 collectie, zo meldt Flanders DC in een persbericht. Elke editie van ‘Belgians in Paris’ zal er samengewerkt worden met een ander Belgisch talent.

“Het is ons doel om een spotlight te zetten op creativiteit en om talent te verzamelen in de gehele mode industrie, in België maar ook in het buitenland,” aldus Flanders DC in het bericht. “Door onze mode ontwerpers en merken die op een internationaal niveau opereren samen te brengen met vrienden en fans van Belgische mode, willen we een samenkomen voor een uniek evenement.”