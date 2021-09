Flaws of Couture winnaar van de Shein x 100K Challenge

De ontwerpwedstrijd van online retailer Shein is tot een einde gekomen. Flaws of Couture is als winnaar uit de bus gekomen, zo blijkt uit een persbericht.

Flaws of Couture ontvangt 100.000 dollar om hun eigen merk op te richten en zal te zien zijn in de speciale AW21 showcase van Shein, aldus het persbericht.

Shein X werd eerder dit jaar opgericht om opkomend talent te ondersteunen. Shein X moet gelden als een platform waarop ontwerpers hun items kunnen promoten en verkopen terwijl ze gementord worden en workshops volgen waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen.