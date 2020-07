Flexibiliteit en innovatie tijdens de crisis bij Chantelle Lingerie

In de crisis kiest Chantelle Lingerie ervoor om de productie over te schakelen op mond- en neusmaskers en zo te zorgen voor het voortbestaan van het bedrijf.

In reactie op de dringende behoefte aan mond- en neusmaskers in deze wereldwijde pandemie, reageerde het Franse familiebedrijf Chantelle snel en gebruikte het zijn specialistische kennis en beschikbaar fabriekspersoneel om herbruikbare mondmaskers te creëren. De productie loopt ondertussen al ruim twee maanden, terwijl het bedrijf zijn ondergoedproductie heeft onderbroken.

Eind juni worden er 20 miljoen maskers verwacht in een extra opslagruimte. Het Chantelle-magazijn in Corbie heeft normaal gesproken ruimte voor vier miljoen bh's, theoretisch gezien zouden hier ook 50 tot 60 miljoen maskers opgeslagen kunnen worden.

Guillaume Kretz, algemeen directeur van Chantelle: “Het onderwerp is wereldwijd relevant, want ook Zuid-Amerika, waar de pandemie nu pas begint, wil voldoende maskers beschikbaar hebben. De pandemie heeft gezorgd voor een impuls om anders na te denken, om de productie van maskers te bevorderen en ook om te beschermen tegen ziekten en milieuvervuiling (bijv. Smog) in het algemeen. We willen de maskers verder verbeteren en in de toekomst ook innoveren, om bijvoorbeeld tegen het einde van het jaar maskers die liplezen mogelijk maken te ontwikkelen voor slechthorenden. Wij zien hier een groot toekomstpotentieel."

Het familiebedrijf Chantelle Lingerie werd eind 19e eeuw opgericht en heeft al enkele economische en politieke crisissen meegemaakt. Het bedrijf reageert zo snel mogelijk op een crisis en is uitermate flexibel, om ervoor te zorgen dat medewerkers behouden blijven en het voortbestaan van het bedrijf kan worden gegarandeerd. Toen de vraag naar ondergoed door de sluiting van winkels als gevolg van de Corona-crisis sterk daalde, reageerde het bedrijf bijzonder snel en veranderde de productie in de eigen fabrieken in Frankrijk, Marokko, Tunesië, Thailand en Vietnam.

“We zijn een textielbedrijf met een geschiedenis in de lingerie. Onze kerncompetentie omvat gevoel voor materialen en ideale pasvormen - we zetten ideeën snel om in prototypes die op het hoogste niveau in onze productiefaciliteiten kunnen worden vervaardigd. We handelen snel, effectief en passen de productiecapaciteiten aan de reële vraag aan" legt Guillaume Kretz uit.

Het bedrijf heeft binnen slechts drie weken gestandaardiseerde prototypes van maskers geproduceerd en is van plan het comfort en de functie in de toekomst te verbeteren. Als een van de grootste ondergoedfabrikanten ter wereld heeft Chantelle zich ten doel gesteld om mond- en neusmaskers permanent in haar assortiment op te nemen en zichzelf te vestigen als marktleider in de productie van mond- en neusmaskers. Dankzij het flexibele en innovatieve marktbeheer van Chantelle kon het bedrijf deze crisis zonder al te veel verliezen doorstaan.