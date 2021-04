Floor van de Pavert: "Alle stappen die we in het pashokje toepassen, komen terug in het virtuele pashokje"

FashionUnited stelt in deze rubriek virtueel vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week Floor van de Pavert, eigenaar van SuperBra, aan het woord.

Van de Pavert had lang het gevoel online geen écht advies te kunnen geven. Adviseren via de mail komt, volgens Van de Pavert, lang niet in de buurt van advies geven in de winkel. In februari 2021 waren de winkels al twee maanden dicht vanwege het coronavirus. Tijd om actie te ondernemen en dat deed Van de Pavert door ‘Video bra-fit’ in het leven te roepen.

Hoe ben je op het idee gekomen om dit te lanceren?

“Door de strenge maatregelen omtrent het coronavirus, moesten de winkels sluiten. Dat betekende dus dat de fysieke winkel volledig stil kwam te liggen. In februari 2021 waren we al twee maanden gesloten. Stilzitten kon niet meer en advies krijgen bij het kopen van een BH is essentieel. Ik bedacht aan alle stappen die we in het pashokje toepassen bij de klant en schreef het op. Uiteindelijk rolde hier het stappenplan voor het video bra-fitten uit. Alle stappen die we dus in het pashokje toepassen, komen terug in het virtuele pashokje.”

Hoe ziet zo’n video bra-fit eruit?

“De video bra-fit wordt gedaan door mijn meest ervaren medewerkers. Op deze manier is de kans dat we de maat in een keer goed inschatten het grootst.

Als eerste stap, hoort de klant een online-afspraak te maken voor een video call. De video call vindt plaats via Zoom en is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord krijgt de klant via een mail toegestuurd wanneer wij de afspraak bevestigen. Door middel van het wachtwoord hebben alleen de bra-fitter (de medewerker) en de klant toegang tot de call, mits de klant het wachtwoord met niemand deelt. Voordat de call plaatsvindt wordt er aan de klant gevraagd één meting te doen: de omvang onder de borst. Deze meting geeft het startpunt van het advies. Daarnaast vragen we of de klant goed in beeld wil komen en het licht aan te passen wanneer dat nodig is. Op die manier kunnen we zo nauwkeurig mogelijk advies geven.

Het begin van de call vindt natuurlijk in gewone kleren of een badjas plaats. De klant geeft de meting door en haar oude bh-maat door. Daarna vragen we de klant haarzelf te laten zien met haar oude BH aan. De bra-fitter zal de klant vragen haarzelf van verschillende kanten te mogen zien: de voorkant, zijkant en achterkant. Wat hierbij goed te zien is, is de vorm van de borst en waar het meeste volume zit. De bra-fitter kan hierdoor een inschatting maken van het model van de BH die het beste bij de borst past. Nu vindt de maatinschatting plaats en wordt er een maatadvies gegeven. De klant mag haar kleding of badjas weer aantrekken. Vervolgens wordt er naar de behoefte van de klant gevraagd: welk model en welke kleuren hebben de voorkeur? Tijdens deze stap hebben we twee versies: toen de winkel gesloten was, liep de bra-fitter tijdens de call door de winkel om de BH te laten zien. Nu we open zijn voor winkelen op afspraak, scrolt de bra-fitter met de klant voor de webshop. Op die manier wordt de klant begeleid tot aan de ‘kassa’. Deze video call duurt ongeveer 45 minuten.

Na de aankoop wordt er een nazorg-call gepland. Dit is een belangrijk onderdeel. Aan de klant wordt gevraagd het product aan te trekken. Er wordt in de call veel aandacht besteed aan het correct aantrekken van de BH- dit kan namelijk 1 tot 2 cupmaten schelen. Daarnaast gaan we bij de klant na of het voor haar ook de perfecte BH is en of ze tevreden is. Als dat zo is, ronde we de nazorg-call af. Wanneer de klant niet tevreden is, stuurt de klant de producten terug, gaan we op zoek naar een andere BH en plannen we een nieuwe nazorg-call in. Een nazorg-call duurt ongeveer 15 minuten.”

Wat voegt de video bra-fit toe?

“Ondertussen -denk ik- dat veel mensen gewend zijn aan videobellen. Door de technologie is virtueel bra-fitten mogelijk en dankzij de kennis van de mens, werkt het ook. Tijdens de periode dat de winkels helemaal gesloten waren, merkte ik dat heel mijn doelgroep stond te springen op deze manier advies te krijgen. Nu de winkel open is op afspraak, merk ik dat vooral vrouwen die moeilijk naar de winkel kunnen komen, een online-afspraak maken- bijvoorbeeld vrouwen die net moeder zijn geworden, vrouwen in de risicogroep, oudere vrouwen die niet goed ter been zijn of vrouwen die te ver van de winkel wonen. Voor hen is het fijn advies te kunnen krijgen wanneer zij niet naar de winkel kunnen komen.

Het moeilijke aan een virtuele bra-fitting is dat je niet veel kunt passen, behalve als je veel bestelt. In de winkel kun je rondlopen, de BH voelen en een betere vergelijking maken. Dat gaat online lastiger. Hier moet uit worden gegaan van het advies wat gegeven wordt.”

Gaat het video bra-fitten door wanneer de winkels terug open mogen?

“Ja, zeker! Het is een nieuw businessmodel. We kunnen vrouwen advies geven die niet naar de winkel kunnen komen om wat voor reden dan ook. Dat maakt een groot verschil: voorheen wilden we liever niet dat vrouwen bestelden op de webshop wanneer zij nog nooit in de winkel waren geweest. Puur doordat ze dan geen advies hebben gehad. Dat was zakelijk gezien, ongemakkelijk. Dit nieuwe businessmodel geeft de mogelijkheid advies op afstand te geven, waardoor de webshop nu optimaal gebruikt kan worden. Het blijft een mooie toevoeging, ook wanneer de winkels terug open mogen.”

Beeld: Naomi Modde