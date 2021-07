Floral Street en Van Gogh Museum presenteren parfum geïnspireerd door Van Gogh’s zonnebloemen

Zonnebloemen mogen dan niet zo sterk ruiken, toch vormde het schilderij ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh, geschilderd in 1889, het uitgangspunt voor een nieuw parfum. ‘Sunflower Pop’, zoals de geur heet, is het resultaat van een samenwerking tussen het Van Gogh Museum en Michelle Feeney van de Britse parfumerie Floral Street. Het parfum wordt in augustus gelanceerd, zo blijkt uit berichtgeving van het museum.

Het parfum werd ontwikkeld door Jerôme Epinette van de Franse geurenproducent Robertet, die ook de parfums voor Floral Street ontwerpt. ‘Sunflower Pop’ evoceert volgens de parfumier ‘de levendigheid en schoonheid van Zuid-Frankrijk’, waar Van Gogh de zonnebloemen schilderde, zo zegt hij in een persbericht in handen van WWD. Het parfum is een fruitige, citrus-achtige eau de parfum, gepresenteerd in een herbruikbare en biologisch afbreekbare verpakking.

Feeney en het Van Gogh Museum tekenden eerder dit jaar voor een vier jaar durend partnerschap. Feeney gaat verschillende parfums en andere geurproducten voor het museum ontwikkelen, gebaseerd op het werk van Van Gogh. Feeney en Van Gogh delen een ‘liefde voor de natuur en het vinden van schoonheid in het alledaagse’, zo zei Feeney eerder in mei in een persbericht van het Van Gogh Museum.

Floral Street werd in 2017 opgericht door Feeney. Het merk maakt veganistische en dierproefvrije parfums en beautyproducten op basis van natuurlijke materialen. “Floral Street het Van Gogh Museum delen de missie om een ​​divers publiek te inspireren”, aldus Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh Museum, over het partnerschap. “Onze samenwerking is een frisse en alternatieve manier om de kunst van Van Gogh te ervaren.’