Floria Collective sluit eerste samenwerking met Yumeko en lanceert ‘Bed to Boardroom’-blouse

Nederlands slow fashion label Floria Collective is voor de eerste keer een samenwerking aangegaan met een duurzaam merk. Het modemerk kiest beddengoedlabel Yumeko als partner en lanceert de ‘Bed to Boardroom’-blouse, zo maakt Floria Collective bekend in een persbericht.

De ‘Bed to Boardroom’-blouse weerspiegelt de samenwerking van de twee merken. “Terwijl Yumeko de wereld van slaap verandert, zet Floria Collective zich in om de zakelijke modewereld te revolutioneren en vrouwen weer impact te laten maken met hun outfit”, zo klinkt het. De blouse is voorzien van een diagonale knooplijst en kan worden gezien als een statement piece.

De blouse is gemaakt van Katoen Tencel, een restmateriaal van Yumeko-beddengoed. Daarnaast is de blouse geproduceerd in Nederland door sociaal confectieatelier Fabriek Fris, een atelier dat zich richt op nieuwe talenten en het coachen van persoonlijke en werkgerelateerde vaardigheden.

De ‘Bed to Boardroom’-blouse is verkrijgbaar via de webshop van Floria Collective, in de SF/Collecive pop-upstore en via retailpartners.