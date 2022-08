FNAD: verbinden van modemerken en modeagenturen op wereldwijde schaal

De toonaangevende modeconsultants Anton Dell en Fashionnet hebben hun krachten gebundeld om een nieuw en sterker bedrijf te vormen. Zo kunnen ze in de toekomst modemerken nog beter helpen bij het vinden van modeagenturen. Met deze fusie worden de 28 jaar ervaring van Anton Dell gecombineerd met het jonge team uit Toronto, om optimaal gebruik te maken van hun dynamische en technologisch geavanceerde kennis.

Het opschalen van een modebedrijf naar een internationaal opererende onderneming is lastig, vooral als je niet over de juiste modeagent en distributeurs beschikt die voor jou werken. Maar het is gemakkelijker dan je denkt om jouw perfecte match te vinden: modeadviesbureaus Fashionnet/Anton Dell zijn de toonaangevende ‘matchmakers’ in de modebranche. Zij zijn als geen ander in staat de juiste partners te vinden om een merk wereldwijd te verkopen, ongeacht of het om een klein of een groot merk gaat.

De rol van een modeagent bestaat uit merken en ontwerpers te helpen nieuwe klanten te vinden, uitbreiding naar nieuwe markten te realiseren en hen bij alles te ondersteunen, van strategie tot productie en van inkoop tot logistiek. Modeagenturen zijn de 'onzichtbare helden' van de modewereld. Zij navigeren door de complexe modewereld om de creatieve visie van merken op internationale schaal tot leven en aan de man te brengen.

Maar het is lastiger dan je denkt om de perfecte match te vinden. En dat is waar de experts van Fashionnet/Anton Dell ten tonele verschijnen. FNAD heeft meer dan 28 jaar ervaring en is daardoor optimaal in staat merken aan de juiste agent te koppelen om zo tot een hechte en winstgevende samenwerking voor beide partijen te komen.

“Het ontwikkelen van een merk in een nieuwe markt is een langetermijnproces. Als je de juiste agent aan je zijde hebt, wordt dit proces gemakkelijker, de risico's lager en worden er zo snel mogelijk orders binnengehaald”, aldus Mark Boloten, die samen met Jan Brabers Fashionnet oprichtte.

Anton Dell voegt daaraan toe: “je kunt natuurlijk zelf naar alle handelsbeurzen toegaan om je eigen klanten en distributeurs te zoeken, maar bij Fashionnet/Anton Dell hebben we de connecties en gevestigde relaties. We werken met agenturen in minstens dertig landen en hebben een uitgebreid netwerk van verkooppartners wereldwijd. Zo kunnen we modemerken direct op weg helpen. We denken dat zeker negentig procent van de bestaande agenturen in de modewereld bij ons bekend zijn.”

Afbeelding: Anton Dell

Fashionnet/Anton Dell: de juiste modeagent staat gelijk aan succes

“Anton Dell is dé modeagent voor modemerken wereldwijd die op zoek zijn naar een agentuur. Door onze expertise en contacten te combineren met Fashionnet kunnen wij meer modemerken helpen groeien in nieuwe markten, doordat we nu een internationaal team hebben met contacten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Europa en het Midden-Oosten”, vertelt Boloten.

Om het succes te maximaliseren, werkt FNAD nauw samen met merken om hun visie te begrijpen, hun huidige bedrijfspositie te evalueren en hun mogelijke kansen en toekomstverwachtingen te beoordelen.

“Je moet het DNA van een merk begrijpen. Dat is de sleutel tot het vinden van de juiste partner”, legt Dell uit. “Zolang we dat niet begrijpen, kunnen we niet de juiste partner vinden. En het is belangrijk om het meteen goed te doen, zodat een merk kan groeien.”

Boloton voegt daaraan toe: “we doen veel meer dan merken in contact brengen met de juiste agent. We stellen een gerichte, op maat gemaakte exportstrategie op, voeren een marktanalyse uit en verzorgen het distributiebeheer, zodat een merk vlekkeloos in een nieuw gebied wordt geïntroduceerd”.

Afbeelding: Mark Boloten

“We leren merken ook wat ze moeten weten om te kunnen uitbreiden en hoe ze in verschillende markten moeten werken. Denk daarbij aan logistiek, seizoensgebondenheid en kosten.”

FNAD heeft de kennis, ervaring, contacten en infrastructuur om in ieder gebied ieder merk te introduceren en op te schalen. Reeds meer dan 1000 merken, van gevestigde namen, zoals Penny Black, French Connection, Ecco Shoes, Ideal of Sweden, Sand Copenhagen en Garcia, tot kleine en middelgrote ondernemingen, werden in dertig landen door FNAD ondersteund bij het vinden van agenten.