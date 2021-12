Foot Locker lanceert vrouwenkledingmerk Cozi

Schoenen- en sportkledingketen Foot Locker lanceert een eerste eigen vrouwenmodemerk met de naam Cozi. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Eerder dit najaar kwam Foot Locker al met de mannen- en vrouwenlijn Lckr en presenteerde het capsulecollecties ontwikkeld in samenwerking met streetwear-ontwerpers Melody Ehsani en Don C. Nu komt daar een merk bij dat specifiek is gericht op vrouwen. De eerste collectie van Cozi omvat onder meer hoodies, joggingbroeken en shorts in zachte kleuren, zoals oudroze en crèmewit. Vanaf 2022 worden er naar verwachting elk seizoen nieuwe collecties geïntroduceerd.

“Bij Foot Locker, Inc. denken we altijd aan de consument. We begrijpen dat relaxte kleding niet alleen meer bedoeld is om in te loungen, en we wilden een op vrouwen gerichte kledinglijn op de markt brengen die comfortabel, betaalbaar en stijlvol is’, zegt Kirta Carroll, vice-president vrouwenmode bij Foot Locker, in het persbericht.

Cozi zal wereldwijd worden verkocht bij Foot Locker en Champs Sports. Prijzen lopen van 29,99 euro voor een short tot 44,99 euro voor een hoodie.