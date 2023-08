Formele kleding gaat uit het raam: ‘Office punk’ neemt de leiding op de werkvloer

De komst van Generatie Z naar de arbeidsmarkt is al jaren het onderwerp van verhitte discussies. Terwijl de meeste onderzoekers en studies zich tot nu toe hebben gericht op het arbeidsethos van deze wilskrachtige generatie, is er weinig aandacht besteed aan hun modieuze affiniteiten met het kantoor. En toch is het moeilijk voor te stellen dat de zeer expressieve generatie, die breekt met klassieke bedrijfsstructuren en conformiteit, dit niet ook visueel zal uitdrukken.

Vooral via sociale media, waar "quiet quitting" - het idee om als werkende niet over de eigen grens te gaan - al wordt aangeprezen en TikTok-video's met omgebouwde corporate taal als "Please feel free to contact me" dagelijks viral gaan, bespeuren de experts van trendonderzoeksinstituut FashionSnoops momenteel een modeverschuiving en voorspellen ze een nieuwe microtrend voor het kantoor, de Office Punk.

Gen Z breekt met werkkleding en vindt het opnieuw uit

De office punk trend, zoals de trendonderzoekers van Fashion Snoops hem hebben genoemd, heeft nog geen officiële 'internetnaam' en dus ook geen bijbehorende hashtag op social media. Maar dat is precies waar de stijl al wordt verspreid. Hoewel de trend geboren is op de catwalks, laat de jonge generatie - gedreven door de verregaande en schijnbaar niet te stoppen ecologische, economische en sociale crises van deze wereld - de trend tot bloei komen.

Ifm Bachelor Of Arts Spring/Summer 2024 Credit: Spotlight Launchmetrics

"Generatie Z staat onder invloed van de 'poly-crisis', die een houding van collectieve angst bevordert", zegt trendanalist Péter Kecskés. "Als gevolg daarvan duiken elementen van rebelse subculturen zoals punk en grunge weer op in de mainstream cultuur." Uit deze gevoelens en esthetische stromingen komt Office Punk voort, een trend die, zoals de naam al doet vermoeden, rebelleert tegen stereotype werkkleding en deze opnieuw gebruikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de trend ook tijdens de afstudeerpresentaties van het Institut Français de la Mode (IfM) heeft overgenomen. Maar ontwerpers, zoals het Berlijnse duo achter Richert Beil, of Namesake, een merk opgericht door drie broers als eerbetoon aan hun vader, omarmen de trend ook.

Richert Beil Spring/Summer 2024 Credit: Spotlight Launchmetrics

Namesake Spring/Summer 2024 Credit: Spotlight Launchmetrics

Zelfs zonder interesse in een klassieke "9-tot-5-baan", laat Gen Z de kenmerken van de klassieke kantoorlook niet helemaal los, maar drukt er eerder een eigen stempel op. Oxford overhemden en stropdassen zijn niet langer een must, maar ze zijn nog steeds populair vanwege hun look en de bijbehorende connotaties. "De office punk esthetiek wordt gekenmerkt door een mix van allusies op kantoorkleding en punkstijl," legt de FashionSnoops trendexpert uit.

Office Punk verwerpt niet alleen conventies, zoals de gelijknamige punkbeweging uit de jaren 1970, maar leent ook elementen en de doe-het-zelfmentaliteit van de stijl die opbloeide als reactie op de politieke en sociale misstanden van die tijd. "Onder de jeugd domineert DIY-design nog steeds, maar te midden van alle chaos en catharsis gaan we weg van schattig haakwerk en oma-breiwerk en naar een hardere, punkier deconstructie die rauwe zomen, scheuren en studs populair maakt," vervolgt Kecskés.

David Koma Fall/Winter 2023 Credit: Spotlight Launchmetrics

De beste voorbeelden hiervan zijn te zien bij ontwerpers Dilara Findikoglu en David Koma tijdens de London Fashion Week. Terwijl Koma's combinatie van een vinyl broek met stropdas en overhemd met hoge hals net netjes genoeg is om misschien zelfs op kantoor te scoren, onderstreept Findikoglu's subversieve schooluniform de 'punk' in de naam van de trend.

Dilara Findikoglu Fall/Winter 2023 Credit: Spotlight Launchmetrics

Office-elementen ontmoeten punkattitude

Optisch vertrouwt Office Punk op oude vertrouwde trucs en combineert klassieke stukken met onconventionele, onverwachte en soms tegendraadse elementen. "Het gaat om een kokerrok in krijtstrepen met een leren fetisj bh of een leren button-down overhemd met een getailleerde pantalon", vat Kecskés de basis van de trend samen. De combinatie bepaald door "hoogte- en dieptepunten van stijl" zijn harmonieus, voegde hij eraan toe, vooral als het gaat om stukken in een gecoördineerd kleurenpalet.

LGN Louis Gabriel Nouchi Spring/Summer 2024 Credit: Spotlight Launchmetrics

De belangrijkste elementen van de stijl zijn kledingstukken die in veel kantoren dagelijks worden gedragen. Stropdassen, button-downs, blazers, kokerrokken of plooibroeken behoren ook tot kantoorpunk, maar deze stukken worden herontdekt, zowel door hun materiaalkeuze als dankzij de bijbehorende punkattitude. De trendanalist wijst erop dat de interesse in office punk looks wordt aangewakkerd door tegenstrijdige combinaties van materialen en kledingstukken.

"Met Office Punk durven we het onverwachte te doen met getailleerde broeken in hoogglanzend leer of spannende tops in krijtstreepstoffen die je normaal alleen bij traditioneel kleermakerswerk ziet", legt hij uit. "Het gaat erom de regels uit het raam te gooien en rebels te zijn met onze ontwerpkeuzes - een houding die helemaal in de geest is van Gen Z."

Miu Miu Fall/Winter 2023 Credit: Spotlight Launchmetrics

In zijn mildste vorm is kantoorpunk een jeugdige benadering van kleermakerswerk, terwijl de stijl in het meest extreme geval bijna een modieuze kritiek op het systeem is. Sommige ontwerpers wagen zich ook aan dit onderwerp, maar benaderen het bewust langzaam. Met name combinaties van shirts met stropdassen en hoodies, zoals bij de Franse ontwerper en ANDAM Award winnaar LGN Louis Gabriel Nouchi, of kokerrokken met warrig haar, zichtbare panty's en vesten in het geval van Miu Miu, zijn eenvoudige introductiecombinaties tot de trend die misschien zelfs al op kantoor te zien zijn - in ieder geval op een "Casual Friday".

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.