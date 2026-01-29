Four Roses FW26: emotie en draagbaarheid in balans

Waar eerdere seizoenen van Four Roses vaak vertrokken vanuit een concrete plek, ontstaat dit herfst-winterverhaal vanuit een gevoel. Emotie, ritme en gelaagdheid vormen de basis. Muzikale referenties fungeren daarbij als een subtiele, maar voelbare onderlaag: de rauwe elegantie van Arctic Monkeys en de warme, doorleefde soul van Michael Kiwanuka resoneren doorheen het geheel. Niet luid of expliciet, wel intens, eerlijk en diep menselijk.

Materiaalrijkdom als natuurlijke evolutie

FW26 draait niet om verkleedpartijen of perfecte plaatjes, maar om silhouetten die aanvoelen als jezelf, met nét dat extra kracht. Zachtheid staat centraal, net als transformeerbare laagjes die zich aanpassen aan stemming, ritme en moment. Het zijn stukken die niet ontworpen zijn voor één gelegenheid, maar die meebewegen doorheen het leven.

Tegelijk sluit dit seizoen duidelijk aan op eerdere hoofdstukken, met een voelbare evolutie in materiaalgebruik. Herfst en winter bieden ruimte voor verdieping, en die wordt ten volle benut. Cashmere, rijke katoenkwaliteiten, velvet, ribvelours, kant en moleton worden samengebracht in een harmonieus en pittig geheel. Het resultaat voelt vertrouwd, maar warmer, gelaagder en rijker dan ooit – een natuurlijke volgende stap, gegroeid vanuit ervaring en vertrouwen.

Het kleurenpalet speelt bewust met contrast en nuance. Pittig groen en fuchsia ontmoeten diepbruin, fondant, caramel en prune, terwijl diep petrol en felblauw zorgen voor een speelse spanning. Carameltonen krijgen extra lucht dankzij helder hemelsblauw. Prints blijven aanwezig, maar functioneren vooral als verbindend element. Ruitjes en streepjes brengen structuur en ritme, waardoor het geheel draagbaar blijft van begin tot einde van het seizoen. De focus verschuift bovendien sterker richting tussenseizoenen, met enkele uitgesproken blikvangers voor de winter.

Luxe met bewezen draagbaarheid

Voor wholesale-partners rust FW26 op sterke, commerciële fundamenten. Broeken en hemdjes blijven absolute sterkhouders, geliefd om hun pasvorm en veelzijdigheid, en verder uitgerold in een maatbereik van 34 tot 48. Belgische knitwear vormt daarbij een trots ankerpunt: tijdloos, luxueus en betrouwbaar op de winkelvloer. Outerwear krijgt extra aandacht, met de terugkeer van de succesvolle puffer jacket in nieuwe, pittige kleuren en een bijkomende jas die aanvullende keuze biedt binnen dit cruciale segment.

Ontworpen voor vrouwen die bewust kiezen, vertaalt Four Roses stijl naar kwaliteit boven snelheid en gevoel boven façade. Het merk kleedt meerdere generaties en omarmt die diversiteit: grootmoeder en kleindochter kunnen samen shoppen en elk op hun eigen manier dezelfde signatuur dragen.