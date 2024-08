Fracomina brengt een dromerige SS25-collectie met beachwear

Het inkoopseizoen van Fracomina is begonnen met een betoverende collectie en de allereerste beachwearcollectie van het merk. Een ode aan de vrouw en haar dromen, met een speelse knipoog naar het werk van Shakespeare's Midzomernachtsdroom. Fracomina moedigt vrouwen aan om in hun dromen te geloven en ze na te jagen, zowel in als buiten het zwembad. Ontdek hoe Fracomina dit tot leven brengt in hun eigentijdse ready-to-wear- en beachwearcollectie.

Wit en zwart zoals de zomernacht

De kleuren in de collectie doen denken aan de zomernacht. Wit en zwart symboliseren licht en duisternis, afgewisseld door zacht perzik en roze. Turquoise en blauw brengen dan weer een vleugje frisheid. Donker chocoladebruin, beige en munt zorgen voor een zoete, zwoele collectie.

Fracomina SS25 Credits: Fracomina

Dromerige silhouetten en lichte stoffen

Volumineuze, lichte jurken en verfijnde blouses, samen met romantische shirts, typeren deze lijn. De stukken zijn afgewerkt met details zoals kant en met de hand geplaatst borduurwerk, wat het geheel magisch en vrouwelijk maakt. De silhouetten roepen een dromerige sfeer op, spelend met contrasten van hard en zacht, wit en zwart.

Fracomina SS25 Credits: Fracomina

Schoonheid van de natuur

Bloemen komen regelmatig terug in de collectie. Ze symboliseren de kracht om in je dromen te geloven en verwijzen naar de tijdloze schoonheid van de natuur. In de vorm van prints, borduursels, crêpe of zelfs als sieraaddetail kun je ze terugvinden op de stukken. Deze bloemen voegen een vleugje magie toe aan elk stuk.

Fracomina SS25 Credits: Fracomina

Nieuw bij Fracomina: Beachcollectie

Het aanmoedigen van de vrouw gaat ook door op het strand of rond het zwembad. Fracomina brengt zijn eerste beachwearcollectie uit, waarmee ze vrouwen opnieuw willen laten stralen. De silhouetten van de bikini’s, badpakken en cover-ups zijn zorgvuldig gekozen en gemaakt uit verfijnde materialen. De zomer wordt plots een tikkeltje modieuzer.

Fracomina SS25 Credits: Fracomina

De collectie van Fracomina is nog te koop tot 6 september. Contacteer Fashion Club 70 voor een afspraak of meer informatie:

Contact Fashion Club 70 Florence Korstanje: Florence.Korstanje@fashionclub70.be – +32 3 304 84 75

Ester Vervenne: Ester.Vervenne@fashionclub70.be - +32 3 304 84 76

