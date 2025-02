Fraenck genomineerd voor de Nationale Ondernemersprijs

Na het winnen van de titel Beste Arnhemse Onderneming van het Jaar in het najaar, dingt Fraenck nu mee naar een prestigieuze nationale erkenning: de Nationale Ondernemersprijs. Oprichter en eigenaar Ratna Ho zal het duurzame mode- en accessoire merk vertegenwoordigen. Fraenck neemt het op tegen negen andere ondernemingen uit het hele land. De uitreiking vindt plaats op 13 maart.

Over de Nationale Ondernemersprijs

De Nationale Ondernemersprijs is een prestigieuze prijs voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De prijs richt zich op gezonde, toekomstgerichte bedrijven met maximaal 500 werknemers, die hun bestaansrecht hebben bewezen. Deze ondernemingen spelen een belangrijke rol in hun regio, hebben landelijke uitstraling, en blinken uit in innovatie en duurzaamheid. Alle tien genomineerden hebben een inspirerend ondernemersverhaal.

Een samenwerking van De Ondernemer en ADR-dagbladen

De Nationale Ondernemersprijs is een initiatief van De Ondernemer in samenwerking met de ADR-dagbladen, waaronder De Stentor, Tubantia en PZC. Deze titels maken deel uit van DPG Media. Benieuwd wie de Nationale Ondernemersprijs wint? De uitreiking is op 13 maart. Je kunt ook je favoriet steunen door te stemmen op Fraenck of een van de andere genomineerden!