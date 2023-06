Franjes, flamboyante outfits en op futuristisch avontuur: Mannenmode FW24/25 volgens Edwin van den Hoek

“Mode is een afspiegeling van de maatschappij”, begint Edwin van den Hoek zijn trendseminar voor FW24/25. We kunnen het niet onder stoelen of banken steken, maar er is opnieuw veel aan de hand. Dit keer wordt niet ingezoomd op de inflatie, energiecrisis, protesten of demonstraties en stakingen. Het afgelopen half jaar viel de trendforecaster iets anders op.

Wat dat is, wordt meteen duidelijk bij de opening van zijn presentatie: een foto van twee gevloerde, formele mannen. Het afgelopen jaar haalden diverse mannelijke Bekende Nederlanders het nieuws en ontstond er een cancelcultuur. De gepleegde schandalen zorgden volgens Van den Hoek voor het ontstaan van preutsheid, het vervagen van grenzen en het verschuiven van verantwoordelijkheid. De trendforecaster concludeert: de maatschappij, en dus ook de mannenmode, is toe aan vernieuwing.

Het mag duidelijk zijn dat de wereld van zich laat horen. Deze elementen komen dan ook terug in de trends die de forecaster spot op straat en op de catwalk, maar ook in musea en in films. Hij vertelt zijn verhaal aan de hand van drie grote thema’s: herzien, ontmantelen en uitbreiden. FashionUnited deelt enkele inzichten uit het FW24-seminar.

Mannenmode voor SS24: Grenzen vervagen en maken ruimte voor flamboyante outfits

Het eerste thema wordt geformuleerd als ‘Revisited’. De trendforecaster wijst hier op de vervaging van de grens tussen mannelijke en vrouwelijke silhouetten. Voorheen werden mannelijke en vrouwelijke collecties apart van elkaar getoond, maar vanaf het volgende FW-seizoen worden deze gecombineerd. Bovendien zullen er meer androgyne modellen te zien zijn. In de mode vertaalt zich dat in items die niet gendergerelateerd (meer) zijn. Hierbij benadrukt Van den Hoek: “Het gaat er niet om dat mannen straks allemaal in rokken lopen, maar dat de mogelijkheid er is.”

Om deze trend visueel te maken, nemen we Dior als voorbeeld. Het luxe merk dook in zijn damesarchief om de herencollectie voor het komende seizoen samen te stellen. Het resulteert in een halve wikkelrok die gedragen wordt over eenzelfde kleur broek. Het silhouet is geïnspireerd op jurken uit de jaren vijftig.

Dior Men > Off Season 2023, Pre-Fall Men. Beeld via Launchmetrics Spotlight

Dior Men > Off Season 2023, Pre-Fall Men. Beeld via Launchmetrics Spotlight

Een andere trend in dit thema is het gebruik van kralen, pailletten en glitters in overvloed. Dit vertaalt zich in juwelen en broches, maar ook in kledingstukken die ondergedompeld zijn in een glitterbad. Ook bloemen spelen hier een grote rol. Het is een trend die terrein wint middels sociale media. Bekende personen met een groot bereik die deze trend hot and happening vinden, zorgen ervoor dat deze rage terugkeert in het straatbeeld.

Dior Men > Fall Winter 2023, Menswear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Dior MenOff Season 2023, Pre-Fall Men. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Casablanca > Fall Winter 2023, Menswear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Een mannentrend voor FW24: Rafels, Franjes en transparante stoffen

Het volgende thema luidt: ‘Deconstructed’ en staat voor de haat-liefdeverhouding met spullen. “We weten dat we te veel consumeren. In deze trend gaan we op zoek naar de waarde van onze items; Wat zijn ze waard? En, waar komen ze vandaan, zijn vragen die we stellen”, aldus de forecaster. Met andere woorden: duurzaamheid staat voorop. Er wordt gebruikgemaakt van deadstock, gerecyclede vezels en garen. Dat dit wordt gebruikt, mag dan ook gezien worden. Zo wordt er aandacht besteed aan de weeftechnieken door ze uit te vergroten.

Iets anders wat binnen dit thema te zien is, is de ‘beschadigde kleding’-trend. Rafels, franjes en transparante stoffen worden hier veel getoond. Dit verwijst opnieuw naar de vervagende grenzen tussen mannen en vrouwen. Deze elementen werden namelijk decennialang, misschien zelfs eeuwenlang, toegeschreven aan de damesmode. Dat patroon lijkt nu doorbroken te worden.

Diesel > Fall Winter 2023, Ready to Wear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Y/Project > Fall Winter 2023, Ready to Wear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Y/Project > Fall Winter 2023, Ready to Wear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Edwin van den Hoek: FW24 staat in het teken van een futuristisch avontuur

Voor het laatste thema pakt de forecaster zijn glazen bol erbij en kijkt hij in de toekomst onder de naam ‘Expanded’. Deze trend heeft een futuristisch uiterlijk en doet ons beseffen dat technologieën snel ontwikkelen. Soms kunnen we nog maar amper onderscheiden wat realistisch of surrealistisch is, aldus Van den Hoek. Dit uit zich in fluorescerende kleuren en surrealistische vormen in kledingstukken. Denk bijvoorbeeld aan de collectie van Louis Vuitton, Bluemarble en Samsoe Samsoe.

Louis Vuitton > Fall Winter 2023, Menswear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Bluemarble > Fall Winter 2023, Menswear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Louis Vuitton > Fall Winter 2023, Menswear. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Van den Hoek stipt in de futuristische sferen ook een trend aan in het winkelbeeld: digitale schermen zullen een groter onderdeel worden van de fysieke winkel om de consument meer ‘ervaring’ te bieden. “Ze krijgen het gevoel dat ze in een andere wereld stappen, wat steeds belangrijker wordt bij het benaderen van de klant”, aldus de forecaster.

Al met al, is het duidelijk geworden dat de mannenmode een transitie ondergaat en een antwoord zoekt op: Wat ís de man? Het lijkt erop dat de grens tussen het mannelijke en vrouwelijke silhouet binnen de mode vervaagd, waardoor mannenrokken, parelkettingen en bloemmotieven ‘normaler’ worden. “Niemand kijkt meer op als een man een parelketting draagt. Bovendien is de mannenrok een interessante ontwikkeling, maar wil dit niet zeggen dat alle mannen straks in rokken lopen. De mogelijkheid is er en daar gaat het om.”