Frankfurt Fashion Week onthult plannen: Dit weten we nu

Eerder dit jaar werd een grote verschuiving in de Duitse modewereld aangekondigd. Niet alleen zouden de beurzen Neonyt, Premium en Seek verhuizen naar Frankfurt, de stad zet ook een eigen fashion week op poten. Van 5 tot 9 juli moet Frankfurt in het teken staan van mode door middel van beurzen, modeshows en andere evenementen in de stad. De organisatie achter Frankfurt Fashion Week deed de plannen tijdens een persconferentie bijgewoond door FashionUnited DE uit de doeken. Dit weten we nu.

Zoals genoemd zal Frankfurt Fashion Week plaatsvinden van 5 tot en met 9 juli 2021. De focus zal vanaf het begin liggen op duurzaamheid en het doel is om de textiel en mode industrie op een globaal niveau te veranderen. Om daarbij te helpen is de organisatie een samenwerking aangegaan met de Verenigde Naties zodat de Sustainable Development Goals van de VN geïmplementeerd kunnen worden. “De Duitse mode industrie moet klimaatneutraal zijn in 2050,” zo meldt Detlef Braun, hoofd van mede-organisator Messe Frankfurt, tijdens de persconferentie. Het is voor de deelnemers aan Frankfurt Fashion Week dan ook verplicht om minstens te werken aan 5 van de 17 Sustainable Development Goals van de VN.

De opzet van de modeweek zal ook anders zijn dan normaal, aldus de organisatoren tijdens de persconferentie. Frankfurt Fashion Week zal niet aan een locatie in de stad verbonden zijn, maar zal plaatsvinden verspreid door de stad. De modeweek zal modeshows, fysiek of digitaal, centraal stellen. De hoofdlocatie zal de Festhalle in Frankfurt zijn, maar er wordt gewerkt aan andere digitale en analoge locaties in de hele stad.

Dit is wat tot nu toe bekend is gemaakt voor de nieuwe modeweek die een directe concurrent wordt van Berlin Fashion Week. Verdere aankondigingen worden in de lente van 2021 verwacht.