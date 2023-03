Frans mannenmodemerk Drôle de Monsieur over fysieke retail, langzaam groeien en authenticiteit

De wereld van de mannenmode veroveren als autodidact en zonder contacten in de branche, dat is de waanzinnige gok die Dany Dos Santos en Maxime Schwab in 2014 waagden. Met hun label Drôle de Monsieur en de beroemde slogan "Not From Paris Madame" ontwikkelen de twee vrienden in de wereld van de mannen streetwear.

Vandaag de dag heeft Drôle de Monsieur meer dan 200 verkooppunten in 37 landen. Na een jaar lang een pop-up store in Parijs te hebben gehad, gaat het Franse merk een nieuwe fase in zijn ontwikkeling in en werkt het momenteel aan de opening van zijn eerste permanente winkel. Hoewel de twee oprichters oorspronkelijk uit Dijon komen (en dat met trots vertellen), is het in Parijs dat deze toekomstige winkel zal worden ingehuldigd.

In 2024 viert Drôle de Monsieur zijn tiende verjaardag, waarom hebben jullie zo lang gewacht om een fysieke winkel te openen? Was u bang voor de detailhandel?

“De koopgewoonten veranderen voortdurend en tegenwoordig is het hebben van een fysieke winkel geen verplichting om de consument te bereiken. Sommige merken bestaan al langer dan wij en hebben nog steeds geen winkel. Toen we begonnen, hadden we niet de financiële of personele middelen om de stap naar de detailhandel te zetten. We moesten een keuze maken tussen dat laatste en de distributienetwerken. Aanvankelijk kozen we voor de tweede optie. Vandaag beschikken we over een stevig netwerk en vinden we het tijd om een permanente winkel te openen. Het gaat er vooral om het merkimago te bevestigen en onze identiteit vast te stellen.”

Wanneer denkt u deze winkel te openen?

“Ergens in 2023. We werken momenteel aan de architectuur van de winkel. Helaas kunnen we u nog geen exacte datum geven vanwege de huidige economische neergang. We kunnen u alleen vertellen dat de winkel niet ver van de pop-up store komt, in de Haut Marais [een Parijse wijk, red.].”

Wat was het doel van deze Parijse pop-up store?

“Alvorens een permanente winkel te overwegen, was het belangrijk voor ons om de retailwereld te testen. Het eerste idee was om onze gemeenschap te ontmoeten, om te begrijpen wat ze leuk vonden, maar ook wat we nog moesten verbeteren. Het was ook heel belangrijk dat het merkimago werd vastgelegd en dat onze gemeenschap de identiteit van Drôle de Monsieur echt kon begrijpen. Het is altijd makkelijker om dingen in het echt te zien dan op Instagram. We overwegen nu om onze winkel te openen, want het resultaat is erg positief.”

De afgelopen jaren heeft u uw aanbod uitgebreid met lederwaren, waarom heeft u hiervoor gekozen?

“Het is voor ons de natuurlijke ontwikkeling van een ready-to-wear merk. Destijds hadden we niet de middelen om een breder assortiment aan te bieden. Dus waren we meer gericht op textiel. Het leek ons dan ook vanzelfsprekend om op een gegeven moment lederwaren in onze garderobe te integreren, enerzijds om meer complete looks op te bouwen en anderzijds omdat Maxime en ik van lederwaren houden.”

Jullie hebben ook een nieuwe partner verwelkomd, Henri Sebaoun, wat is zijn rol in jullie team?

“Henri is onze partner. Voormalig eigenaar van Carven en huidige CEO van het merk Vanessa Bruno, zijn sterke ervaring in de industrie brengt veel voor het merk, vooral strategisch en financieel.”

Hoe verklaart u de lange levensduur van Drôle de Monsieur?

“Een van onze sterke punten is dat we geduldig zijn geweest. We hebben nooit iets willen overhaasten. In tegenstelling tot andere merken die beginnen met de steun van investeerders of die direct naar de markt gaan, hebben wij het merk gecreëerd hier ver vandaan. Onze strategie was om eerst de consument te verleiden. Onze beroemde "Not from Paris Madame" sweatshirts waren een onmiddellijke hit. Het idee was echt om de tijd te nemen om deze gemeenschap op te bouwen: langzaam maar zeker.”

Je hebt onlangs een samenwerking met Paraboot en een andere met AS Monaco onthuld. Dit zijn twee verschillende werelden, hoe kiest u uw samenwerkingen?

“De samenwerkingen komen tot stand op basis van onze intuïtie en ons gevoel. Aan de ene kant zien we bepaalde merken met mooie verhalen waarmee we graag willen samenwerken, maar nogmaals, we moeten geduld hebben. Anderzijds hebben we voorstellen van grote merken kunnen weigeren omdat ze niet bij ons imago passen. Met onze samenwerkingen willen we authenticiteit uitstralen. Dit is wat we vonden bij Paraboot: de authenticiteit en het erfgoed van het merk gaven onze projecten geloofwaardigheid. Wat AS Monaco [Het voetbalteam van vorstendom Monaco, red.] en Kappa, de officiële sponsor van het team, betreft, werden wij meer aangetrokken door de elegantie die het Vorstendom uitstraalt.”

“We ontwikkelen ook een heel ander soort samenwerking via onze slogan "Not from Paris Madame". Het doel is te promoten dat talent overal vandaan komt. We willen dus dichter bij ambachtslieden komen waarvan we de knowhow waarderen, maar ook bij artiesten of sporters die een inspirerende carrière hebben. Deze samenwerkingen moeten gebaseerd zijn op verhalen.”

“Onze slogan brengt een positieve boodschap over en daarom is het voor ons belangrijk om er meer betekenis aan te geven!”