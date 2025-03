Frans modemerk Grace & Mila gaat internationaal

Hoewel het prêt-à-porter merk Grace & Mila al 14 jaar bestaat, waren de afgelopen vijf jaar cruciaal voor de ontwikkeling ervan. Gedurende deze periode heeft het merk zijn internationale aanwezigheid versterkt met de opening van shop-in-shops in warenhuizen zoals Sokos in Finland, een aanwezigheid in de duty-free shops van een tiental luchthavens (Praag, Malaga, Sevilla, Krakau, onder andere) en ook met de opening van franchisewinkels. Grace & Mila heeft nu 1800 verkooppunten in 40 landen en in totaal 700 wholesaleklanten in Frankrijk. De internationale markt vertegenwoordigt momenteel 35 procent van de omzet, tegen 7 procent voorheen.

De ontwikkeling van onze e-shop internationaal is onze belangrijkste focus voor de komende jaren. Julie Gédéon, internationaal commercieel directeur van Grace & Mila.

Voortbouwend op deze dynamiek wil het merk nu zijn webshop verder ontwikkelen en wereldwijd toegankelijk maken voor zijn klanten. "Dit is onze belangrijkste focus voor de komende jaren", aldus Julie Gédéon, internationaal commercieel directeur van Grace & Mila, in een interview met FashionUnited. De webshop, die al beschikbaar is in Frankrijk en enkele buurlanden, zal binnenkort wereldwijde leveringen mogelijk maken en de mogelijkheid bieden om in andere valuta dan de euro te betalen.

Julie Gédéon, internationaal commercieel directeur van Grace & Mila Credits: Courtesy of Grace & Mila

Een eerste flagshipstore in het buitenland?

Het merk denkt ook na over de opening van een nieuwe flagshipstore, maar het project is nog niet geconcretiseerd: "Na de opening van onze flagshipstore in Parijs realiseerden we ons dat er een grote vraag was van onze klanten. Ze hebben behoefte aan dit 'verzamelpunt' waar ze het volledige aanbod van het merk kunnen vinden. Hoewel Grace & Mila multichannel is en we aanwezig blijven in de wholesale, is er een zeer sterke vraag hiernaar", aldus de commercieel directeur.

Grace & Mila heeft momenteel vijf winkels in Frankrijk; de flagshipstore in Parijs en de franchises in Aix-les-Bains, Chambéry, Bayonne en Lyon. Het merk denkt nu na over openingen in het buitenland: "We werken hier actief aan zonder onszelf onder druk te zetten. We hebben geen beleid van ongebreidelde ontwikkeling, maar eerder een strategische aanpak. We hebben voorstellen die we bestuderen en we nemen de tijd om de juiste winkel, de juiste locatie en de juiste partner te vinden, in overeenstemming met onze visie en waarden", vertrouwt Julie Gédéon toe.

Na Frankrijk zijn België, Spanje, Italië en Duitsland onze grootste markten. Julie Gédéon, internationaal commercieel directeur van Grace & Mila.

Julie Gédéon, die zeven jaar geleden bij het bedrijf kwam, concentreerde zich meteen op de internationale ontwikkeling van het merk. "Ik heb me gebaseerd op wat in Frankrijk werkte om het internationaal te ontwikkelen. Hier zijn er twee gevallen: we hebben een eigen winkel in Parijs, onze flagshipstore, en we hebben franchises geopend met partners. Ik heb de resultaten van deze twee formules bekeken en vandaag de dag geven we voor het buitenland de voorkeur aan franchises. We zullen waarschijnlijk een tweede flagshipstore in Frankrijk openen, maar dat is momenteel geen prioriteit."

De belangrijkste markten van Grace & Mila

Hoewel Frankrijk de belangrijkste markt van het merk blijft, onderscheiden andere landen zich ook: "Historisch gezien is er België, gevolgd door Spanje, Italië en Duitsland", merkt Julie Gédéon op. "Er zijn verschillen tussen de zuidelijke landen, zoals Portugal, Spanje of Griekenland, en de koopgewoonten van de Scandinavische landen zoals Finland of Noorwegen", voegt ze eraan toe.

Een familiebedrijf

Achter Grace & Mila staan drie broers en zussen, Patrick, Patricia en Julie Chou. "Ze begonnen dit avontuur met het creëren van een paar pullovermodellen. Door het succes van hun stukken ontwikkelden ze het project verder, ontwierpen ze andere modellen totdat er een merk met een gevarieerd aanbod ontstond. Hoewel ze enige kennis van handel en mode hadden dankzij hun familie, waren de drie oprichters vrij jong en net van school toen ze het project lanceerden", vertelt Julie Gédéon.

Hoewel het merk geen cijfers over de omzet communiceert, geeft het wel aan dat verschillende van zijn internationale markten een jaarresultaat hebben dat hoger ligt dan een miljoen euro.

Grace & Mila is van plan binnenkort shop-in-shops te openen in warenhuizen: drie in Griekenland en twee in Finland.