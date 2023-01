Frans modemerk Sézane stapt in beauty

Populair modemerk Sézane breidt uit naar beauty, zo blijkt uit een e-mail naar klanten. Het merk kondigt de lancering van een nieuwe verzorgingslijn aan die op handen is. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum kregen klanten een gratis verzorgingsproduct als voorproefje.

Seźane is niet geheel onbekend in de beauty wereld. Het merk heeft namelijk al langere tijd een eigen parfum genaamd Eau de Sézane. Ook bracht het in samenwerking met Sephora een collectie uit in 2020. Het is niet duidelijk of de nieuwe verzorgingslijn alleen online of ook in de fysieke winkels van het merk te vinden zal zijn. Ook is er nog geen lanceringsdatum bekend gemaakt.

Het kledingmerk heeft negen winkels in Frankrijk en heeft winkels in New York, Londen en Madrid. Recent opende het ook tijdelijke winkels in Los Angeles, Barcelona en Amsterdam.