Franse school voor kledingreparatie blaast duurzaam modeonderwijs nieuw leven in

In Roubaix draagt een nieuwe school, de École de la Réparation, bij aan de herleving van traditionele vakkennis in kledingreparatie. De school speelt in op de groeiende vraag naar modeonderwijs gericht op duurzaamheid.

Het initiatief, gevestigd in de voormalige textielhoofdstad van Frankrijk, richt zich op het onderwijzen van reparatie-, retouche- en restauratietechnieken voor kleding. Het maakt deel uit van een bredere beweging om de levenscyclus van producten te verlengen en textielafval te verminderen. Volgens de website van de school weerspiegelt dit programma een algemene verschuiving in het modeonderwijs naar circulaire ontwerppraktijken en praktische duurzaamheidstraining.

De terugkeer van reparatievaardigheden in het modeonderwijs

Decennialang gaven veel modeopleidingen voorrang aan creatie en trends, ten koste van reparatie- en onderhoudsvaardigheden. Door de toenemende bezorgdheid over overproductie en textielafval herintroduceren opleiders en brancheorganisaties het aanleren van reparatietechnieken geleidelijk in hun programma's.

De school in Roubaix ziet reparatie niet alleen als een technische vaardigheid, maar ook als een culturele en ecologische praktijk. Studenten leren er beschadigde kleding te herstellen, de structuur van textiel te begrijpen en te werken met bestaande materialen, in plaats van uitsluitend afhankelijk te zijn van de productie van nieuwe stoffen.

Deze aanpak sluit aan bij de bredere Europese discussies over circulaire mode. Hierin wordt de verlenging van de levensduur van producten als essentieel beschouwd om de milieu-impact van de kledingindustrie te verminderen.

Een combinatie van erfgoed en toekomstige modepraktijken

Het verleden van Roubaix als textielcentrum geeft dit initiatief extra culturele betekenis. De stad, ooit de bakermat van een bloeiende maakindustrie, heeft zich geleidelijk herpositioneerd rond creatieve industrieën, designonderwijs en textielinnovatie.

Door het onderwijzen van reparatie- en restauratietechnieken draagt het programma ook bij aan het behoud van ambachtelijk vakmanschap. Dit vakmanschap dreigt te verdwijnen door de dominantie van fast-fashion productiemodellen op de wereldmarkt.

De opleiders die bij het project betrokken zijn, stellen dat toekomstige ontwerpers een dieper inzicht moeten hebben in materialen, de duurzaamheid van kleding en het onderhoud ervan. Dit is nodig om meer verantwoorde modesystemen te ontwerpen.

Duurzaamheid door praktisch leren

De school illustreert een groeiende trend in het onderwijs: de samensmelting van duurzaamheidstheorie met de praktijk van reparatie en vervaardiging. Duurzaamheid is geen apart vak, maar geïntegreerd in de technische training en het werk in de ateliers. Voorbeelden hiervan zijn een cursus circulair productontwerp, gericht op het herontwerpen van huishoudelijke artikelen voor een langere levensduur en betere repareerbaarheid. Ook is er een workshop textielupcycling waar geavanceerde stoptechnieken worden onderwezen om kleding te upcyclen. Daarnaast is er een training over hernieuwbare energiesystemen die ingaat op de ethische inkoop en afvoer van materialen, evenals installatie en onderhoud.

Nu overheden, merken en consumenten steeds meer waarde hechten aan de principes van de circulaire economie, wordt reparatieonderwijs een steeds crucialer onderdeel. Het bereidt toekomstige modeprofessionals voor op de nieuwe verwachtingen van de sector.

Het initiatief in Roubaix toont hoe modeonderwijs verder gaat dan alleen ontwerp en productie. Het omvat nu ook restauratie, hergebruik en productbeheer op de lange termijn. Dit zijn vaardigheden die veel opleiders essentieel achten voor de nieuwe generatie ontwerpers en ambachtslieden.

