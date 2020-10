Fred de la Bretoniere: over restleer, duurzaamheid en de Fall/Winter 20 collectie

In het kader van duurzaamheid lanceerde het merk onlangs het #No waste Leather program. General Manager Roel Roelofs legt uit: “Het is één aspect uit de doelstelling van Fred de la Bretoniere om een duurzame onderneming te worden. In dit programma gebruiken we restleer, dat ontstaat bij de productie van schoenen en tassen. We verwerken dit tot leren accessoires zoals; onderzetters, etui’s, travel tags en paspoorthoesjes. We streven ernaar zoveel mogelijk restleer te hergebruiken en daarmee de verspilling van ons waardevolle leer tegen te gaan. Daarmee dragen wij ons, kleine, steentje bij aan een duurzamere wereld.’

De artikelen uit het #No waste Leather Program zijn verkrijgbaar in de 3 brandstores ( Amsterdam, Utrecht en Den Haag ) en binnenkort ook online.

Duurzaamheid

Bij Fred de la Bretoniere produceren ze stijlvolle en duurzame producten voor dagelijks gebruik. Ze doen dit op een manier die eerlijk is voor alle betrokkenen en met zorg voor het milieu. Ze streven naar een groenere en duurzamere toekomst voor mens en milieu door het verbeteren van bestaande processen en door verantwoorde keuzes te maken.

Toeleveranciers, zoals leerlooierijen of leveranciers van ritsen zitten bijvoorbeeld dicht bij de schoen- en tassenfabrieken in het buitenland. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot verminderd én steunen ze de lokale arbeidsmarkt. De afgewerkte producten worden vanuit Europa per vrachtwagen naar Nederland vervoerd en daar waar mogelijk leveren ze direct van de fabriek aan de winkels. Hierdoor zijn extra transporten van de fabriek naar magazijn en van magazijn naar de winkel, overbodig.

Roel vervolgt; ‘We werken ook nauw samen met een vaste schoenmaker die bekend is met de kwaliteit van onze producten. Zo kunnen we altijd gemakkelijk en snel bepalen of een schoen of tas gerepareerd kan worden. Hierdoor kan het product weer jaren mee. Ook op deze manier gaan we verspilling, van vaak geliefde producten, tegen.

Daarnaast zijn we constant op zoek naar vernieuwende manieren om de efficiëntie rondom onze zendingen te verbeteren. Zo onderzoeken we onder andere de mogelijkheid om alle webshopbestellingen op een centraal punt te laten bezorgen. Ook kijken we naar hoe we de retourzendingen naar de webshop kunnen reduceren en daarmee de CO2 uitstoot van pakketvervoerders te verlagen.’

Fall/Winter 20 collectie

Bij het maken van de collectie wordt er ook gedacht aan het duurzaamheidsaspect. Een aantal producten wordt gemaakt van natuurlijk gelooid leer ( vegetable tanned leather ). Tijdens dit looiproces worden er geen schadelijke chemicaliën gebruikt maar wordt de huid op een natuurlijke manier gelooid.

Ook de zogenaamde ‘paardrijlaars’ met klassieke details als ritsjes, riempjes en ‘horsebit’ is een opvallend item in de collectie. Aan de meer casual look is ook gedacht. Sneakers in diverse leersoorten, uitgewerkt in de kleuren zwart, bruin en bordeauxrood zijn een ware must-have. Nieuw in de collectie is het gebruik van opvallend metallic leer. Uitgevoerd in goud speelt dit materiaal dit seizoen een grote rol. Naast deze items vind je in de najaarscollectie ook mooie enkellaarsjes met en zonder rits en de meest prachtige hoge laarzen in verschillende tinten. In de gehele collectie vind je een moderne retro look met veel bruin die geheel past bij het huidige modebeeld.

Photografie: Paul Bellaart.

Styling: Anja Koops

Haar and Make-up: Eva Copper

Videograaf: Monika Vaskorova

Model: Sarah Warnaar via Touché Models