Fred de la Bretoniere Spring Summer 2022

Voor het aankomende Spring Summer seizoen creëerde Fred de la Bretoniere nieuwe designstukken met behoud van herkenbare merk elementen. Casual elegantie wordt gecombineerd met subtiele, verfijnde details en nieuwe technieken als lasercuts komen samen met onmiskenbare klassiekers als een breed assortiment aan espadrilles. Maar ook: oversized knoopdetails, sneakers met een raffia accent, comfy loafers en een groot aanbod leren tassen.

De collectie

Echte eyecatchers zijn een multi colour oversized shopper gemaakt van touw, sandalen met gehaakte bandjes, slip-ons van geweven cognac en zilver leer. Ook in de collectie: een schoudertas in de baby blauwe trendkleur van het seizoen en enkellaarzen van zandkleurig suède met een geperforeerd dessin. Het kleurenpalet toont zachte pastelkleuren aangevuld met fijn bruin en luchtig gebroken wit. Zachte tinten die elke outfit een stijlvolle touch geven en uiteraard volledig on-trend zijn

Fred de la Bretoniere, vindt als merk, diens oorsprong in 1970 wat zorgt voor een rijke en overvloedige geschiedenis. Dit erfgoed aan iconische ontwerpen en jarenlange ambacht blijft een rode draad in de collecties, gecombineerd met de laatste technieken en trends. Zo is het aankomende Spring Summer seizoen de iconische espadrille gemaakt van raffia palm blad strips of uitgevoerd in een baby blauw en roze slangen dessin. Een vernieuwende lasercut techniek wordt gebruikt om licht grijze muiltjes of off-white bucket bags mee te versieren.

Stap voor stap beweegt Fred de la Bretoniere naar een betere wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat dan ook bij het merk centraal. Met als doel het streven naar een groenere en duurzamere toekomst voor mens en planeet, door de huidige werkprocessen te verbeteren en door verstandige keuzes te maken. Gebruik maken van natuurlijk gelooid of door de Leather Working Group gecertificeerd leer is één van die vele verstandige keuzes die het merk maakt. Met als resultaat sneakers met panelen van raffia of tijdloze zwarte sandalettes met blokhak en knoopdetail, duurzaamheid en stijl gaan hand in hand.

Over Fred La Bretoniere

Fred de la Bretonière is de ontwerper en grondlegger van het in 1970 opgerichte Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam die in 2005 haar eerste collectie op de markt brengt. Doordat beide merken dezelfde “founding father” delen, delen ze een rijk verleden en zijn dan ook, net als twee zussen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide merken hebben dezelfde normen en waarden en hebben vakmanschap en hoogwaardige kwaliteit hoog in het vaandel staan. Sinds maart 2019 is RNF B.V. de eigenaar van Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam. In totaal hebben de merken 12 winkels in Arnhem, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Utrecht (2), Rotterdam en 2 outlet stores in Batavia Stad en Roermond.