Freebird’s Lente/Zomer 2021 collectie neemt je mee naar de ultieme zomer picknick

Zonnig weer, vriendinnen om je heen en overheerlijk eten: wat heb je nog meer nodig voor een perfect zomer gevoel! Freebird introduceert haar nieuwe Lente/Zomer collectie: een samenstelling van kleurrijke prints, fijne texturen en speelse silhouetten die ervoor zorgen dat jij de beste zomer ooit hebt! De jurken staan voor alles wat dit seizoen te bieden heeft en representeren de relaxte summer vibe. Of het nu een zonnige vakantie is, die romantische bruiloft of een picknick in het park met je beste vriendinnen, jouw nieuwe favoriete jurk is zeker te vinden in deze collectie.

De verschillende modellen, variërend van maxi tot mini, zorgen ervoor dat jij klaar bent om elke uitnodiging in stijl aan te nemen. Vrolijke, opvallende prints zijn echte eyecatchers: complimenten gegarandeerd!

Naast dat Freebird voor geweldige looks zorgt is het ons doel om vrouwen hun beste versie van zichzelf te laten zijn door middel van deze collectie. Je goed voelen in onze jurken is het allerbelangrijkste. Het design proces begint daarom bij het creëren van de best mogelijke fit. Freebird’s wikkeljurken zijn veelal gemaakt van een fijne viscose wat zorgt voor een comfortabel gevoel. Het materiaal is licht en verademend wat perfect is voor de warme zomerdagen. Door pofmouwen en ruches toe te voegen krijgen de jurken een extra wow-factor.

Droom weg bij Freebird’s nieuwste Lente/Zomer collectie en creëer een zomer vol mooie momenten!