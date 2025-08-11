Freedom Moses SS26: Een ode aan de zon en zelfexpressie

Voor Voorjaar/Zomer 2026 nodigt Freedom Moses uit om een stralend universum te betreden waar licht, kleur en individualiteit centraal staan. De nieuwe collectie, getiteld ‘Sun Worship’, is een intentieverklaring. Trouw blijvend aan zijn roots, blijft het merk zijn kernwaarden belichamen en vieren: vrede, liefde, geluk en de vrijheid om jezelf te zijn. Met elk nieuw silhouet en elke print wordt de boodschap van een gedurfd, vrij en doelgericht leven versterkt.

Sinds de oprichting in 2014 door de Franse ontwerpster Sarah Gurt, heeft het label zich ontwikkeld tot een wereldwijd erkend lifestylemerk met een direct iconisch product: veganistische, waterdichte slides met luchtinjectie voor die onmiskenbare 'wolkachtige' comfort. Met het hoofdkantoor in Florida en productie in Zuidoost-Azië volgens verantwoorde productiepraktijken, reflecteert Freedom Moses een ware internationale voetafdruk. Met de collectie voor SS26 evolueert het merk zijn design-taal met be behoud van zijn DNA. Het resultaat is een tactiele, kleurrijke collectie die speelsheid en doelgerichtheid in balans brengt, ontworpen om zelfexpressie te stimuleren, van de kustlijn van een resort tot de stadsstraten in hartje zomer.

Freedom Moses SS26. Credits: Freedom Moses

Prints, metallics en chromatisch optimisme

‘Sun Worship’ is verankerd in een mix van esthetiek. Nieuwe artistieke richtingen omvatten terrazzo-geïnspireerde zooltexturen, die doen denken aan zonverwarmde tegels, stralende metallic zonmotieven en vloeiende ombré-gradiënten die verwijzen naar de ‘golden hour’. Sleutel kleuren zoals het nieuw geïntroduceerde Zeeblauw brengen frisheid in het assortiment, terwijl terugkerende hits zoals Wildcat, Tropix en Glitter-stijlen zorgen voor visuele consistentie en herhalingsaankopen voor retailers die vertrouwen op bewezen commerciële successen.

In het hele assortiment blijft de nadruk liggen op een modulair concept: stijlen gaan vloeiend over tussen strandkleding, resortcollecties en zomerse retailcapsules. Zoals altijd denkt Freedom Moses flexibel mee, zodat retailers resortcapsules, strandkledingdisplays of kleurgerichte collecties kunnen samenstellen die aansluiten bij het levendige merkverhaal.

Freedom Moses SS26. Credits: Freedom Moses

Introductie van de X-Cross: Comfort en structuur

De opvallende innovatie voor SS26 is de X-Cross: een nieuw silhouet voor vrouwen in EU-maten 36/37 tot 40/41 dat de Freedom Moses-lijn uitbreidt voorbij de kenmerkende slipper met twee banden. Dit moderne, gekruiste ontwerp biedt verbeterde voetstabiliteit met behoud van dezelfde gedempte, luchtgeïnjecteerde basis. Gemaakt van het eigen PCU-materiaal van het merk, een volledig veganistisch, flexibel en duurzaam materiaal, is de X-Cross zowel lichtgewicht als duurzaam.

Ontworpen om aan te sluiten bij de groeiende vraag van consumenten naar gestructureerd maar moeiteloos schoeisel, heeft het model een dikkere zool en is verkrijgbaar in zeven frisse variaties, waaronder warme aardetinten, zonverbleekte pasteltinten en gedurfde luipaardprints. Voortbouwend op het retailsucces van het SS25 High-platformmodel, versterkt de X-Cross de toewijding van het merk aan functionele innovatie en retailflexibiliteit binnen de categorie lifestyle sandalen.

Freedom Moses’ X-Cross. Credits: Freedom Moses

Zielvolle zolen: schoenen met gevoel

Freedom Moses creëert een mindset die geworteld is in emotionele resonantie. De producten bevorderen vreugde zonder compromissen en stellen mensen in staat om vrij, kleurrijk en creatief door het leven te gaan. Met filantropische partnerschappen die organisaties ondersteunen die een echte sociale impact maken, overstijgt de ethos van het merk de mode en wordt het een beweging van betekenisvolle expressie. Comfort staat dit seizoen voorop. Maar creativiteit, individualiteit en vreugde? Die volgen op de voet, en maken van elke stap een feest.