French Riviera Le Voyage Méditerranéen: Beaumont SS25

Dit seizoen leert Beaumont de betoverende allure van de Franse rivièra kennen met de lancering van de Spring Summer 25 collectie. De SS25 collectie haalt inspiratie uit de zonovergoten kustlijn, azuurblauwe zee en tijdloze glamour van een voyage méditerranéen.

De Franse Rivièra, bekend om zijn adembenemende landschappen en rijke geschiedenis, is al lange tijd een speelplaats voor mensen van over de hele wereld. Van de glans van de Franse cinema in Cannes tot de charme van gezellige markten in Èze, deze iconische regio belichaamt een perfecte mix van klassieke verfijning en moderne luxe.

De SS25-collectie van Beaumont is ontworpen om de drager het gevoel te geven dat ze wakker worden met het zachte geluid van golven die tegen de kust slaan onder de warme Mediterrane zon. De collectie is gemaakt voor ochtenden op het strand, gevolgd door een lunch in de stad en een avond vol zonovergoten glamour tijdens de golden hour.

Het designteam van Beaumont heeft zich laten inspireren door de ongecompliceerde eenvoud van een Mediterrane reis, en brengt een gevoel van moderne verfijning en serene optimisme in elk stuk. De collectie belichaamt power dressing, wat staat voor zelfvertrouwen en elegantie zonder concessies te doen aan comfort. Het biedt een balans tussen droom en realiteit, waar de schoonheid van eenvoud heerst.

Credits: Beaumont

De SS25-collectie bestaat uit 3 verschillende drops:

Drop 01 – Februari: Twist on Formality De moeiteloosheid van Zuid-Europese steden inspireerde het designteam om het signature pak op nieuwe manieren te interpreteren. In deze drop spelen ze met vorm en afwerking, zonder de Beaumont geschiedenis uit het oog te verliezen. Natuurlijke kleuren zoals kit, zacht camel en kaki groen vormen de basis van deze drop, gecombineerd met een zachtblauw en een fruitige roze accent voor een vrolijke touch.

Deze drop mengt utility-stijlen met een vrouwelijk gevoel, en draait allemaal om het creëren van lagen tijdens de overgangsseizoenen. Moderne elegantie en tijdloze functie vinden elkaar in hernieuwde denim en bijpassende co-ord sets. Ook worden nieuwe items geïntroduceerd, zoals een jumpsuit en cargorok in natuurlijke gestructureerde stoffen.

Drop 02 - Maart: Soft Glamour Doordrenkt met een gevoel van hoop en positiviteit, omarmt deze drop de vreugde van het leven, en brengt zo een verfrissende energie in elke garderobe. Dit kleurenschema heeft een vleugje onverwachtheid; abrikoos, roze en mauve gecombineerd met sprankelende goudtinten en ecru.

Stap in de golden hour met glinsterende co-ord sets, verfijnde pakken en opvallende satijnen looks. Een dromerig palet dat de zintuigen prikkelt door middel van transparante stoffen, zachte satijnen en gedurfde jacquards. Een glamoureuze ervaring in vereenvoudigde en gracieuze silhouetten.

Drop 03 - April: Mediterranean Morning

Geïnspireerd door de serene landschappen van de Middellandse Zee, omvat het kleurenpalet van drop 03 zachte denimkleuren, zonovergoten ecru en een vleugje limoengroen, wat doet denken aan een rustige ochtend aan de kust.

Deze drop bestaat uit verfijnde materialen geïnspireerd door vintage leisure wear. Dromerige jurken en vloeiende rokken worden gecombineerd met linnen co-ord sets en fancy breisels. Deze ultieme zomeressentials zijn gemaakt van fris katoen, luchtige linnen en zachte lyocell om een comfortabele look te creëren zonder in te leveren op stijl.

Beaumont nodigt kopers en retailers uit om hun SS25-collectie: ‘French Rivièra’ te ontdekken en de moeiteloze charme en ingetogen verfijning die hun ontwerpen definiëren, te ervaren. Vier met hen een seizoen van vernieuwing, eenvoud en elegant leven.

Over Beaumont Amsterdam

Beaumont is een Amsterdams merk dat inspiratie haalt uit de Franse je-ne-sais-quoi stijl. Elk seizoen wordt een combinatie van verschillende kleurenpaletten gebruikt als basis voor de collectie. Beaumont brengt inspiratie en een set van samengestelde stukken om volledige looks te creëren, van kleding tot outerwear. Elke compositie is een blend van functie en mode, gecreëerd om tijdloze garderobes op te bouwen en speelse looks te maken, met als doel vrouwen te versterken om hun eigen unieke stijl te ontdekken.

Foto's niet van de SS25 collectie Credits: Beaumont