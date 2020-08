'Fresh Prince' remake net aangekondigd; de sneakers zijn er al

De remake van de Amerikaanse sitcom 'The Fresh Prince of Bel-Air', die liep van 1990 tot 1996 en de start betekende van de Hollywood-carrière van acteur Will Smith, werd een paar dagen geleden aangekondigd, maar sportkledinggigant Nike viert het nu al met een nieuwe editie van de Jordan 5 sneakers.

In zijn rol als de rebelse tiener Will uit Philadelphia die bij zijn oom en tante in Bel-Air woont, droeg Smith naast oversized t-shirts in felle kleuren en drukke patronen ook de nieuwste sneakers. Bijzonder populair: Nike's 'Air Jordan 5' model, dat dit jaar zijn 30ste verjaardag vierde. Smith droeg ze in de tv-serie in de kleuren 'Metallic Silver', 'Fire Red' en 'Grape'. Ook droeg hij andere Nike klassiekers zoals de Air Jordan 7 Cardinal, de Air Jordan 9 'Space Jam', de Air Jordan 7 'Hare' en diverse andere modellen.

Nike lanceert nieuwe editie van 'Jordan 5 Alternate Bel Air Ghost Green'

In afwachting van de 'Fresh Prince' remake heeft Nike een nieuwe editie van zijn 'Jordan 5 Alternate Bel Air Ghost Green' model gelanceerd. Het model heeft witte 'uppers' en gekleurde accenten in neonkleuren die zo typerend zijn voor de jaren '90.

Ter ere van Will Smith's 50e verjaardag in september 2018 heeft Nike de 'Jordan 5 Retro Grape Fresh Prince' opnieuw uitgebracht, die al in de vijfde aflevering van de tv-serie te zien was. Geïnspireerd door de stijl van de Air Jordan 5, droeg Smith de schoen zonder veters. Ook bij de nieuwe editie ontbreken de veters en zijn de vetergaatjes dichtgelaten, als eerbetoon aan de sitcom. De 'Air Jordan' belettering is geïnspireerd op het logo van de serie.

De 'Air Jordan 5 OG' was een van de meest populaire modellen in de jaren '90 en Smith droeg de 'Black Metallic'-uitvoering al in de allereerste aflevering. Hoewel de 'Black Metallic' sneakers uit 1990 bijna niet meer te krijgen zijn, bracht Nike de 'Air Jordan 5 OG Metallic' sneaker op verschillende momenten uit, in 2000, 2007, 2011 en 2016.

De Jordan 7 OG in 'Hare' werd wereldberoemd door een Nike commercial uit 1991 waarin het tekenfilmkarakter Bugs Bunny een paar Jordans aantrekt voordat hij samen met basketballer Michael Jordan een rivaliserende basketbalploeg uitdaagt. Smith droeg de sneakers in de 54ste aflevering van de 'Fresh Price' tv-show.

De nieuwe start van de 'Fresh Prince' sitcom zou de populariteit van deze modellen, die bijzonder gewild zijn op doorverkoop sites als StockX, nog verder kunnen doen stijgen en de prijzen, die momenteel variëren van ongeveer 200 dollar tot enkele duizenden dollars, opdrijven.

Foto's: StockX