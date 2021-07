Fros International presenteert North Sails

Met trots voegt Fros International het internationaal vooraanstaande merk North Sails toe aan haar portfolio.

North Sails werd in 1957 opgericht door de Amerikaanse zeiler en olympische goudenmedaille-winnaar Lowell North. De heritage van het merk ligt in het produceren van de beste zeilen, die door innovatie sneller en beter waren dan die van de concurrent.

Vandaag de dag leeft die inspiratie van Lowell North voort in North Sails-kleding en accessoires. Die is met oog voor detail en kwaliteit ontworpen en geproduceerd, zodat de drager zich kan richten op wat voor hem of haar belangrijk is. Of dat nu op zee is of in het dagelijkse moderne leven.

Het motto van North Sails is 'Go Beyond'. Ga verder, waar niemand je kan volgen. Vanuit de verbinding van het merk met het water, steunt het merk initiatieven om de oceanen te beschermen. Duurzaamheid zit in het hart van het merk, duurzame productie en sociale verantwoordelijkheid staan voorop bij North Sails.

North Sails zal vertegenwoordigd worden vanuit showrooms in IJsselstein en Brussel waar zowel de schoenen, kleding als accessoires worden geshowd. De collectie voor zowel dames als heren heeft prijzen in het middensegment.