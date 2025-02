FROS International verkrijgt exclusieve distributierechten voor Clarks footwear in de Benelux

FROS International is verheugd om per januari 2025 Clarks / Clarks Originals te mogen vertegenwoordigen in de Benelux. Het iconische Britse merk viert dit jaar zijn 200-jarig jubileum en maakt een sterke comeback, ook onder nieuwe doelgroepen, mede door samenwerkingen met (jonge) merken, winkels en artiesten.

Clarks staat al decennialang bekend om zijn hoogwaardige schoenen, waarbij vakmanschap, comfort en innovatie voorop staan. Naast het 200-jarig bestaan van het merk, viert de legendarische Desert Boot – met zijn herkenbare halfhoge silhouet – dit jaar zijn 75ste verjaardag.

De nieuwe collecties zullen gepresenteerd worden in CAST voor de Nederlandse markt en in Trade Mart voor België. Ter gelegenheid van zowel de samenwerking als het 200-jarig jubileum nodigt FROS haar klanten uit om de vernieuwde showrooms in CAST (Nieuwegein) en Trade Mart (Brussel) te bezoeken. Bezoekers die een afspraak maken, ontvangen in de showroom een paar Clarks Desert Boots voor de heren en de Wallabee voor dames als cadeau om dit bijzondere moment samen te vieren.

Credits: Clarks

FROS International kijkt ernaar uit om het mooie verhaal van Clarks naar Nederlandse retailers en consumenten te brengen, en zo bij te dragen aan het succes van het merk in deze nieuwe fase.

Voor meer informatie over de verkoop van Clarks kunt u contact opnemen met Bart Gouda via bart@fros.nl, voor marketing, PR/ Communicatie kunt u dirk.vis@fros.nl contacten.

Over FROS

FROS International is een full-service distributiebedrijf van A-merken in mode, outdoor, lifestyle en schoenen. Het bedrijf bedient klanten in de Benelux- en Frankrijk en staat bekend om zijn uitgebreide portfolio van hoogwaardige merken en sterke klantgerichtheid. FROS presenteert haar merken in showrooms in CAST (Nieuwegein) en Trade Mart (Brussel).

Over Clarks

Clarks is in 1825, inmiddels 200 jaar geleden ontstaan in het plaatsje Somerset in Engeland. Het merk staat bekend om kwaliteit, ontwerp gericht op comfort en innovatie. Alom bekend bij iedereen zijn de iconische modellen de Desert Boot en de Wallabee. Het merk wordt veel gedragen door wereldwijd bekende artiesten en kunstenaars, zoals bijvoorbeeld de bandleden van Oasis die in 2025 reünie optredens geven met Clarks aan de voeten.