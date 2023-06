FTM: ‘Patagonia buit textielmedewerkers uit en produceert in fast fashion fabrieken’

Patagonia, het merk dat bekend staat om zijn activisme rondom het milieu en verduurzaming, lijkt alles goed te doen voor zijn werknemers, voor de mensen die de kleding maken en voor het milieu. Maar, Patagonia produceert in dezelfde fabrieken als waar fast fashionmerken hun kleding vandaan halen. Dat betekent: werknemers werken onder dezelfde slechte omstandigheden, schrijft Follow The Money.

Patagonia produceert een deel van zijn kleding in de Sri Lankaanse fabriek Regal Image. Het is de fabriek waar ook de kleding van Primark (en nog meer fast fashion merken) wordt gemaakt. Follow The Money bezoekt de fabriek en spreekt met diverse medewerkers. Zo vertelt de manager van de fabriek, Kevin Fernando, geen verschil te merken tussen werken met Patagonia en werken met fast fashion merken.

De fabriek in Sri Lanka werd onlangs goedgekeurd als leverancier van Patagonia dat claimt ‘alleen samen te werken met fabrieken die ‘gelijkgestemd’ zijn en hun ‘filosofie delen’. In totaal werkt het modemerk met 61 fabrieken, waarvan twee in de Verenigde Staten, een in Portugal en de rest in twaalf lageloonlanden. De meeste producten worden gemaakt in Vietnam en Sri Lanka.

Patagonia buit textielmedewerkers uit volgens Follow The Money

Om in aanmerking te komen voor het maken van producten voor het merk, moet een leverancier voldoen aan diverse duurzaamheidscriteria die genoemd worden in een gedragscode. Daarin staat onder meer dat er geen sprake mag zijn van kinderarbeid of dwangarbeid en fysieke, seksuele en verbale intimidatie wordt tevens niet getolereerd. Bovendien: alle nationale wetten moeten worden nageleefd. Werknemers mogen medewerkers niet verplicht laten overwerken en moeten zorgen voor gezonde werkomstandigheden. Werkweken mogen tenslotte niet meer dan zestig uur of meer dan zes dagen achter elkaar duren. Patagonia laat de fabriek minimaal eens per jaar controleren door een onafhankelijk controleur, aldus FTM. Bovendien voeren twee ngo’s controles uit. Zij voorzien Patagonia’s productieproces en kleding tevens van een duurzaamheidskeurmerk.

Een deel van die controles is publiekelijk gemaakt, waarin tientallen overtredingen worden benoemd. Eén probleem wat volgens Follow The Money in alle rapporten terugkomt: textielarbeiders in fabrieken die kleding maken voor Patagonia werken tot wel zeventien uur per dag en meer dan tachtig uur per week. Dat is veel meer dan Patagonia in zijn gedragscode zegt toe te laten en dan wettelijk is toegestaan.

Fernando, waarmee FTM spreekt, verzekert dat zijn medewerkers maximaal vijf dagen per week en tien uur per dag werken. Echter vertelt een lijnmanager tijdens een rondleiding tegen FTM dat hij een shift van veertien uur draait. Fernando haalt zijn schouders op en zegt: “Het is druk.” Uit gesprekken met een vakbond, Stand Up Movement Lanka, blijken medewerkers zelfs drugs te gebruiken om de productietargets te halen en de shift vol te houden.

Patagonia noemt produceren in fast fashion fabrieken een voordeel

Patagonia noemt het produceren in dezelfde fabrieken als andere merken een voordeel. “We zijn een vrij kleine speler in de kledingindustrie. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze impact te vergroten en industrienormen over de hele linie naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor is het cruciaal om deel te blijven nemen aan gedeelde productiefaciliteiten”, aldus Patagonia tegen FTM.

Het merk wil dat alle keermakers een fatsoenlijk loon verdienen. Zo beloofde het bedrijf dat alle medewerkers in zijn waardeketen binnen tien jaar een leefbaar loon zouden verdienen. Met nog 1,5 jaar te gaan zegt Patagonia zelf dat er in veertig procent van zijn fabrieken al een leefbaar loon wordt uitbetaald. In welke fabrieken dat gebeurt, zegt Patagonia niet, aldus FTM.

In een reactie op het artikel en als aanvulling op twee gevoerde gesprekken, stuurde Patagonia nog een statement naar Follow The Money: “We werken samen met onze leveranciers en arbeidsdeskundigen om strategieën te bedenken en te testen waarmee de fabriek hun werknemers meer kan betalen – van het verbeteren van de efficiëntie van productielijnen en HR-systemen tot echte kostprijs. Dit is complex werk dat we samen met onze leveranciers proberen uit te vinden.”

“Een manier waarop Patagonia de kloof tussen leefbare lonen probeert aan te pakken, is door middel van de premies die gekoppeld zijn aan ons programma met Fair Trade USA. Patagonia heeft alleen al in Sri Lanka miljoenen dollars aan Fair Trade-premies betaald, en wereldwijd zijn die premies naar meer dan 75.000 werknemers in tien landen gegaan. De premies kunnen worden gebruikt zoals de werknemers dat willen – werknemers hebben ervoor gekozen om ze uit te betalen, een kinderdagverblijf te financieren en een sanitair en gezondheidsprogramma te starten. Zodra Patagonia de vergoeding betaalt om de fabriek te laten certificeren door Fair Trade, kunnen andere merken meedoen en bijdragen aan de premies.”