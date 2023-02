Future Heritage: Metaverse Fashion Week onthult ramvolle line-up voor 2023

De tweede editie van de Metaverse Fashion Week (MVFW) komt eraan met enorm veel interessante evenementen waar luxe merken aan deelnemen en die plaatsvinden in de digitale wereld. De digitale Fashion Week wordt ontwikkeld Dentraland en NFT-marktplaats UNXD, en wordt dit jaar uitgebreid: de Fashion Week wordt verspreid over diverse metaverses door een samenwerking met platforms Spatial en Over.

MVFW vindt plaats van 28 maart tot en met 31 maart 2023 en draagt het thema ‘Future Heritage’, waarbij toonaangevende ontwerpers uit de mode-industrie centraal staan en het verband tussen innovatie en traditie benadrukken. Veel luxe modehuizen keren terug naar de digitale Fashion Week, andere nemen voor de eerste keer deel.

Iets wat opvalt tijdens deze Fashion Week is de ruimte die gewijd is aan wijlen modeontwerpster Vivienne Westwood. Met ‘Dear Vivienne’, wil de digitale design community een eerbetoon aan de Britse ontwerpster brengen via een ruimte die geïnspireerd is op haar punkmodeontwerpen.

Net zoals vorig jaar zal UNXD Luxury Fashion District van Decentraland een reeks evenementen organiseren in een ruimte met virtuele etalages van diverse merken. De teruggekeerde merken Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Dundas en DKNY maken deel uit van deze ruimte. Ieder merk zal zijn eigen speciale plek krijgen waar ze de gelegenheid krijgen om tentoonstellingen, digitale productdrops, kunstgalerijen en sociale ruimtes tentoon te stellen. Ook Miami Fashion Week zal deelnemen en zal opnieuw met zijn L’Atelier ruimte, die vorige editie werd gelanceerd, aanwezig zijn. Daarnaast worden sommige ruimtes opnieuw in gebruik genomen door onder andere MetaTokyo, waar Japans geïnspireerde digitale ontwerpers zullen worden tentoongesteld, en Cash Labs Gallery, waar tentoonstellingen van Nick Knight/ShowStudio en The Wall Group te zien zullen zijn.

Illustratie van Vivienne Westwood door Vueltta. Beeld: Metaverse Fashion Week, Decentraland

Luxe merken en opkomende ontwerpers komen samen

Andere activiteiten die tijdens MVFW plaatsvinden, zijn die van MVFW-primeur Adidas. Het sportmerk biedt een ruimte aan waar de eerste digitale kledingcollectie, met de drie kenmerkende strepen, verkocht zal worden. Daarnaast is Coach aanwezig die een nieuw gecreëerde Fashion Plaza aanbiedt voor opkomende digitale modemerken en organiseert Diesel samen met HAPE een interactief virtueel feest. Het digitale modecentrum Threedium is bovendien geopend, net zoals vorig jaar. Dit keer zijn er de winkel van modemerken Pinko, PwC en Clarks te vinden.

Voor deze editie wil MVFW de eigen community van Decentraland vergroten door samen te werken met bekende modehuizen. Zo zal DressX een selectie 3D-merken samenstellen in een flagshipstore en zal The Fabricant twee community creators naar het evenement brengen, naast de lancering van zijn eerste eigen Emote. Dan is er nog Phygicode die haar eigen jurk lanceert die in samenwerking met community creators van het platform is gemaakt.

Een ander opvallend onderdeel van MVFW dit jaar is de nadruk op educatieve initiatieven en wedstrijden die zijn opgezet om de toegang van ontwerpers en bezoekers tot de metaverse wereld te ondersteunen. Augmented Reality (AR) platform Over ging een samenwerking aan met Decentraland voor een wearable design wedstrijd, waarvan de winnaars worden getoond op een hybride runway tijdens een evenement in Milaan. Daarnaast zullen de jaarlijkse Fashion Future Awards zich richten op Chinese ontwerpers en worden de Vogue Singapore-winnaars bekendgemaakt tijdens de digitale modewedstrijd From Blockchain to Love Chain. Het Institute of Digital Fashion zal ook aanwezig zijn met een logo dat de niet-duurzame consumptie van fysieke mode benadrukt.

In een persbericht zei Giovanna Graziosi Casimiro, het hoofd van de MVFW: “Dit jaar zijn we vereerd om MVFW voort te zetten. We zien veel luxe modehuizen terugkeren en de opkomst wordt steeds groter. We vinden het geweldig om te zien hoe een aantal van ‘s werelds grootste modefanaten zich bezighouden met de toekomst van de mode en wat dit kan betekenen voor hun community.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/COM en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.