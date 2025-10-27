Future Snoops: “Wat als de echte dreiging niet is dat AI de overhand neemt, maar dat wij een stap terug doen?”

“AI vertraagt niet, het gaat nergens heen,” aldus Emma Grace Bailey, directrice Duurzaamheid bij Future Snoops, tijdens het recente webinar Active Creation in the Age of AI. “De verwachting is dat het in 2028, over slechts drie jaar, tussen de 150 en 275 miljard dollar toevoegt aan de kleding-, mode- en luxesector.”

“Terwijl de machine niet vertraagt,” vroeg ze, “doen wij dat misschien wel. Wat als de echte dreiging niet is dat AI de overhand neemt, maar dat wij een stap terug doen?”

Bailey reflecteerde op de verandering in de creatieve energie van de industrie. “We zijn niet meer zo creatief als voorheen,” stelde ze. De afgelopen decennia is de creativiteit volledig afgevlakt door outsourcing, de nieuwe trendcyclus en de constante prestatiedruk.

“Onze deadlines dwingen ons tot de veiligste optie: het herverpakken van wat eerder werkte in plaats van iets nieuws te proberen,” vervolgde ze. “We hebben hergebruik verward met creatie.”

De ontwerpers van nu, merkte ze op, produceren op algoritmische snelheid om te voldoen aan de vraag van ultra fast fashion en door AI ondersteund ontwerp. Het resultaat is eenvormigheid, een systeem geoptimaliseerd voor efficiëntie, niet voor verbeelding.

“Elke technologische sprong beloofde vrijheid voor creativiteit, maar elke sprong maakte ons sneller, niet vrijer. AI is echt onze laatste test. Het kan ons verdrinken in herhaling of een nieuwe creatieve evolutie ontketenen,” aldus Bailey.

De vraag is niet wat AI kan doen, maar wat mensen besluiten ermee te doen, betoogde Bailey. “De toekomst van creativiteit wordt niet bepaald door algoritmes,” zei ze. “Die wordt bepaald door de mensen die nog genoeg geven om te verbeelden.”

Lilly Berelovich, medeoprichtster en Chief Future Vision Officer bij Future Snoops, was het daarmee eens. Ze beschreef menselijke intuïtie, verbeelding en emotie als de kwaliteiten die creativiteit echt onvervangbaar maken. “Laten we menselijker zijn dan de machines die we al te veel jaren proberen te zijn,” zei ze.

Het Creatorship Tijdperk: AI als creatieve versterker

Bailey legde uit dat het Creatorship Era mensen in staat stelt zich te richten op nieuwsgierigheid, verbeelding en emotie. In de woorden van Berelovich zijn dit ‘al die dingen die in onze rechterhersenhelft leven, die we niet precies kunnen meten, maar die we des te meer kunnen voelen’.

Bailey wees op verschillende merken die in de praktijk al laten zien hoe deze balans tussen instinct en intelligentie eruit kan zien.

Bij L’Oréal transformeert een samenwerking met IBM’s Gen AI de productinnovatie. Het bedrijf gebruikt voorspellende modellen om nieuwe formules virtueel te simuleren en test zo ingrediëntencombinaties waarvan de perfectionering voorheen jaren duurde. “Hun doel is om innovatiegebieden veel sneller te ontsluiten dan menselijke R&D alleen zou kunnen,” zei Bailey. Het systeem stelt teams in staat om in een vroeg stadium levensvatbare, duurzame materialen te identificeren en afval bij het testen te verminderen, waarbij dataprecisie wordt gecombineerd met menselijke duurzaamheidsdoelen.

Voor ontwerpster Norma Kamali, die samenwerkt met Meson Meta, wordt AI ingezet voor behoud. De ontwerpster heeft een eigen model getraind dat volledig is gebaseerd op haar eigen archief, gevoed met duizenden beelden die decennia aan ontwerpen omspannen. “Voor haar is het doel niet om de menselijke creatieveling te vervangen, maar om deze te ondersteunen bij het voortzetten van de merkidentiteit,” merkte Bailey op.

Bij Puma lichtte Bailey de Inverse-sneaker uit, een ontwerp bedacht met een AI-copiloot. Het systeem putte uit het archief van Puma, inclusief het historische Inhale-silhouet van het merk, en verlegde vervolgens de grenzen van het ontwerp verder dan wat traditionele prototyping zou toelaten. “Het resultaat is een hybride product dat het verleden van het merk met de toekomst verbindt,” legde Bailey uit. “Het is een samenwerking tussen precisie en verbeelding.”

Tot slot introduceerde het wereldwijde trendvoorspellingsbureau Muse, een AI-agent ontworpen om het creatieve proces te versnellen en te verrijken, die uitsluitend put uit de eigen, gecureerde database van Future Snoops.

