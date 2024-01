Futurisme, natuurlijk en prehistorisch: SS25 volgens Jan Agelink

Als trendforecaster Jan Agelink zijn voorspellingen voor de komende seizoenen op papier zet, wordt hem meteen iets duidelijk. Er is behoefte aan ‘out-of-the-box’-denken en vernieuwing. Dus, noemt Agelink zijn trendpresentatie, die FashionUnited digitaal bijwoont, Future Formulas - een recept dat ons ingrediënten geeft om ons te helpen fungeren in een wereld die in het teken staat van polarisatie.

Het is niet voor niets dat de trendforecaster zijn presentatie begint met een kunstwerk van Paul Chan. Trisophia toont drie zwarte met lucht gevulde kokers die met armen aan elkaar zitten. Het symboliseert het duwen en trekken waarin de maatschappij zich momenteel bevindt. We willen elkaar loslaten, maar kunnen dat niet. We moeten door met elkaar. Context is belangrijker dan ooit, benadrukt de forecaster.

En dat ziet hij ook in de modewereld terug - die volgens Agelink aan het veranderen is. Kleine merken, scholen, ontwerpers, consumenten en iedereen daartussenin gaan op een andere manier met mode om. Zo keert de waardering voor vakmanschap, materialen en ontwerp terug, maar speelt duurzaamheid ook een steeds grotere rol. “Alle stappen die we tot nu toe hebben genomen, hebben wel degelijk invloed”, vertelt de forecaster, verwijzend naar onder andere de Green Deal. Al die gebeurtenissen en invloeden, gooit hij in drie ingrediënten die een recept vormen om de toekomst in elkaar te zetten.

Paradox poetry

Het eerste ingrediënt, speelt direct in op het gevoel dat mensen kunnen krijgen van de polarisatie waarin we ons bevinden. Het roept angst op. Om het thema visueel te maken, noemt de trendforecaster de Britse tentoonstelling ‘The Horror Show’ als voorbeeld, waar wordt onderzocht hoe ideeën, die hun oorsprong vinden in horror, de afgelopen vijftig jaar hebben bijgedragen aan creatieve rebellie. Horror zorgt ervoor dat we onze angsten kunnen uiten én overwinnen en een andere toekomst voorstellen, zo klinkt het tijdens de presentatie. Deze boodschap vertaalt zich in mode in lange silhouetten die een futuristisch uiterlijk hebben en surrealistische elementen bevatten.

De trend heeft iets weg van de ‘destroyed’-trend van enkele seizoenen geleden en biedt denim een groot podium. Het neemt in ‘Paradox poetry’ een upcyclede houding aan, waarbij de broeken steeds groter worden. Jeans worden gecombineerd met andere jeans of met kolossale bovenstukken, die nieuwe vormen laten ontstaan. Het gebruik van straps, zoals Glamcult en G-star bijvoorbeeld deden, speelt in dit thema tevens een grote rol.

Voor een meer futuristische en surrealistische look wordt in ‘Paradox poetry’ gebruikgemaakt van grote prints en volumes. Zo droegen modellen bijvoorbeeld items met uitvergrote katten-illustraties tijdens de modeshow van Jil Sander. Het surrealisme komt om de hoek kijken door authentieke kledingstukken andere vormen aan te laten nemen. Rick Owens presenteerde voor zijn laatste lente/zomer modeshow al diverse creaties met vreemde schouders. Belangrijke kleuren in dit thema zijn wit, zwart en donkerrood.

Jil Sander. Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Rick Owens. Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Clutter x curiosity

De angstgevoelens van het eerste thema, worden in ‘Clutter x curiosity’ volledig vergeten. Het is tijd voor iets vrolijks. Agelink stelde dit ingrediënt samen onder de werktitel ‘Rainbow healing’, zo vertelt hij. En dat is niet onterecht, want deze trend staat volledig in het teken van regenboogkleuren, graphics, fun en fantasie. Je zou kunnen zeggen dat we ons in een kleurboekachtige wereld bevinden.

Naast de felle kleuren en graphics staat ‘hardcore handmade’ centraal. Dat uit zich voornamelijk in de terugkeer van breisels. JW Anderson toonde dit afgelopen seizoen bijvoorbeeld op de catwalk. Er werden diverse gebreide kledingstukken getoond, zoals een felrode en blauw gehaakte jurk. De kracht van het makerschap wordt in dit thema bovendien gekoppeld aan kunstmatige intelligentie. De technologie verbreedt, volgens de forecaster, onze creatieve horizon en maakt dat we gaan spelen met volumes en cut-outs die in het dagelijks leven buiten de lijntjes kleuren. Agelink noemt het in zijn presentatie het ‘luchtkussen-idee’. Om dat idee na te streven, wordt gebruikgemaakt van sportswear. Als voorbeeld nemen we de oranje regenjas van Kolor. Om de cut-outs te visualiseren, nemen we het werk van Otterlinger.

JW Anderson. Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Kolor. Spring Summer 2024, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Ottolinger. Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

‘Clutter x curiosity’ besteedt tevens aandacht aan onze levensstijl. Een aantal seizoenen terug, werden we volledig ondergedompeld in de Marie Kondo-methode om een minimalistisch leven te leiden. Daar stappen we nu volledig vanaf, vertelt de trendforecaster. We moeten onze spullen juist een nieuwe betekenis gaan geven en persoonlijker maken. “We stappen met al onze (verzamelde) spullen in een nieuw wonderland”, zo vat Agelink de trend samen. In de modewereld betekent dit, dat we onze ‘rommel’ gaan gebruiken om er wat moois van te maken. Dior visualiseerde deze trend tijdens zijn SS24-mannenmodeshow in Parijs. Diverse modellen floreerden over de catwalk met hoedjes gemaakt van 'prullaria'.

Dior Men. Spring Summer 2024, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Dior Men. Spring Summer 2024, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Cosmic conscience

Voor de final touch stappen we in een tijdmachine en gaan we terug naar de pre-historie. Hoe zou het zijn om daar nu écht in geleefd te hebben? Door kunstmatige intelligentie hebben we de mogelijkheid hier een realistische simulatie van te maken. We gaan terug naar de oertijd en putten inspiratie uit de levensstijl van toen. Dit vertalen we vervolgens in nieuwe breisels en schoenen die groter en groter worden. De trend kan een camouflage-achtig gevoel geven. Het kleurenpallet speelt hier een belangrijke rol in en bevat veel donkere kleuren, zoals donkerbruin, paarsachtig grijs en mosgroen. Het thema heeft tevens invloeden van de ‘destroyed’-trend. Om deze trend in beeld te brengen, duiken we in de archieven van Feben, Diesel en Taakk.

Feben. Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Diesel. Off Season 2024, Pre-Fall Women. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Taakk. Spring Summer 2024, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Een andere grote trend in ‘Cosmic conscience’ is het inzoomen op natuurlijke verschijnselen. We leggen planten en dieren onder een vergrootglas en verwerken hun bestaan, in combinatie met een futuristische touch, in een mode-item. Planten en dieren komen tot leven op een figuratieve, maar ook natuurlijke, manier. Een ontwerper die volledig in deze trend thuishoort, is natuurlijk Iris van Herpen, die bekend staat om haar futuristische creaties.

Iris Van Herpen. Fall Winter 2023, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Iris Van Herpen. Fall Winter 2023, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Alles bij elkaar genomen kan gesteld worden dat ontwerpers een podium geven aan handgemaakte creaties waarbij nieuwe technieken worden gebruikt, geïnspireerd op de geschiedenis óf de toekomst. De waardering van de aarde neemt in 2025 een serieuze plaats in het creatieproces van ontwerpers. Het uit zich in het herwaarderen van kledingstukken en upcycling, maar ook in op-natuur-geïnspireerde silhouetten, die tot stand komen door het gebruik van kunstmatige intelligentie. De natuur heeft, net zoals in de winter van 2024, een belangrijke boventoon.